副刊
Happy PaMa 教得樂 第280期

Happy Pa Ma

半個瑞典人：不尋常氣候

【明報專訊】社交媒體給我展示去年今日的照片：我在門外剷積雪，孩子在滑雪板。今年不尋常，入冬以來只輕輕灑過一兩回雪，落地即融。真正的白雪到2月起始仍未至，本是最寒冷的月份，西岸我城正常氣溫通常是零下，今年2月頭兩天氣溫竟有6℃，連我這個怕凍的人也敢說句「唔凍」。如果連續10天的平均氣溫有10℃以上，瑞典氣象局就可以正式宣布：春天來了！瑞典2月份最冷，有年我經歷過城市零下24℃，頂不住！春天一般3、4月才開始，但其實5月就算春花開都依然要著褸，氣溫10多度， 凍過香港冬天。

春天早來花早開 打亂循環

今天散步去圖書館途中更見奇景：路邊草叢長出春天的大小嫩綠花苗。理應在4、5月份才冒出頭來的復活節黃色水仙和鬱金香的綠莖，已經長到手掌般高。小女兒見到好高興，我告訴她：「這樣實在太早了，如果氣溫忽然跌到零下，這些花花可能會凍死的……」

8歲小女孩皺皺眉：「但是之後可能會再開？」我說：「這些野生的鬱金香只開一次，我們每年近復活節都去植物公園看，開得好美的，記得嗎？」

習慣了四季分明，愛護大自然的瑞典人都說這些現象關乎氣候轉變。雪仍未下，名為「小雪滴」的春天小白花都全長出來了。冬天不再來，春天早到兩個月，如果這樣子下去，樹木花果的自然生長循環都給打亂，未到夏天花兒便謝，蜜蜂就不夠食物了。

病童照上學 口水鼻涕齊「分享」

氣溫變暖的另一現象是令每年寒冬都入侵幼稚園的「腸胃症」更肆虐，室外溫度不夠冷，就凍不死令孩子們屙嘔肚痛的細菌。年度病症如流行性感冒，最容易在孩子密集的地方傳染。以往多數2月份最為肆虐，去年聖誕前夕已開始，直至現在仍未遏止。一兩歲的豆丁全是高危帶菌者，瑞典幼稚園規定就算患傷風，孩子沒有發燒都可以返學。瑞典父母也曉得善用公共權利，孩子一退燒就把乞嗤鼻涕的照顧工作交回給幼稚園，自己方能上班去。可是小鬼們都不曉得掩着嘴打噴嚏，也常吊着兩行鼻涕跟朋友仔分享試食玩具，要杜絕細菌，除非每天都把所有玩具故事書家俬門柄水龍頭統統換掉。

舉個例，上星期某天8小時都在幼稚園最低班照顧孩子，我給12個1至3歲的孩子抹口水鼻涕次數有20次以上，我自己用梘液洗完手即用消毒液噴手全日無數次。由於教師的職責其實並不包括抹鼻涕，所以有些同事不會主動去做。

就算我下班一回家立即沐浴換衣服，也已經把細菌帶回家，傳染給丈夫孩子。除非好嚴重才看醫生，否則大部分人都只是留在家休息幾天。或許瑞典人長年習慣了傷風感冒腸胃這類小型傳染病，醫生也講明無藥食齋休息，而他們面對世紀巨魔新肺炎病毒的「淡定」態度叫我吃驚……

大家保重，願平安歸香港，全世界人身體健康！

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第280期]

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