副刊
Happy PaMa 教得樂 第280期

Happy Pa Ma

半職爸爸：浦澤直樹的閱讀啟示

【明報專訊】真正觸動小孩的東西，從來都不是給小孩看的東西。

最近沉迷漫畫，發現受孩子歡迎的漫畫作品，主筆在作品中流露的想法其實並不是那麼「兒童適宜」。譬如《多啦Ａ夢》中不時出現靜香洗澡給大雄撞破的情節，又譬如鳥山明的《龍珠》不時出現性暗示或性明示的情節。鳥山明更早期的作品《IQ博士》就有機械人小雲上體育課更衣時被同學說「怎麼沒有那個」的情節，IQ博士一心以為「那個」就是指女性的「那個」，十分苦惱，到最後卻發現「那個」是指肚臍。（同段有一爆笑情節，倒是與性無關，話說談到「那個」時，一名漂亮的女生突然說，糟糕，我也沒有鼻孔，IQ博士大怒說，我們是漫畫人物啊，當然沒有！）

「大人」的東西觸動小孩

鳥山明的畫風很順滑工整，不像畫出來，像製出來，畫風十分「兒童向」，但是《龍珠》發展到最後期，已經打到上天下地，十分「龍虎門化」。

記得女兒第一本會看哭的書是《愛心樹》，講一棵不斷付出愛心給小男孩的樹，把葉子、樹枝和果實都給了那個不斷長大的男孩。男孩愈長愈大，需求也愈來愈大，到後來，大樹甚至把自己的樹幹都奉獻了出來，只餘下一個樹墩。這本書的內容，牽涉後悔，牽涉欲望，牽涉錯失，牽涉空虛，分類上雖然屬於兒童繪本，但更適合成年人看。偏偏，觸動孩子的，正是那些「大人」的東西。

閱讀的好處是，不同的孩子，會從閱讀中找到自己想要的東西。有些人看到《龍珠》中悟空洗澡時用自己的尾巴給自己刷背，把第一次見面的莊子嚇了一跳就很高興，但是，有些孩子喜歡比較隱微的東西。

《浦澤直樹——畫啊畫啊無止盡》記載着漫畫家浦澤直樹談小時候的經歷，作為如今最受尊重的人氣漫畫家（作品包括Monster和《二十世紀少年》），他從小到大，最醉心編繪的，一直不是那些「騙小孩」的東西。他喜歡用分鏡去交代一個懸疑驚慄故事，而不是用血腥殘暴的畫面。當其他小學同學讀給小孩看的漫畫時，他讀手塚治虫畫給大人看的《火之鳥》而驚為天人。當其他小學同學只是看卡通片時，他純粹透過畫面已經知道，不同集數的卡通是由不同的組別製作，有些比較高明（如宮崎駿組別），有些則低於水平，那時他會根據漫畫的劇情推斷，換成電視動畫的話，這個高潮劇情會輪到高手還是低手負責，一旦推算到重要集數會輪到低手組別，就會變得很擔心。小時候的浦澤直樹，能夠打動他的已不是「小孩的東西」，而是更深層次的東西。他喜歡問的問題不是劇情怎樣，而是為什麼這個畫面會讓人激動，這組畫面會讓人流淚。

當大人以為他看卡通片只是看卡通片之際，他已經在學習導演和分鏡技巧。不要小看孩子，他們讀的東西，表面是孩子的東西，其實不是。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第280期]

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