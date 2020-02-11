副刊
Happy PaMa 教得樂 第280期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：黃熱病1793

【明報專訊】「他們談及一個垂死的男人爬到他的臥室窗口，哀求過路人給他一杯水。許多路人經過，聽到他的聲音卻都匆匆迴避，直到一個勇敢的人進入屋內協助他。

「他們談及竊賊潛入屋子裏，偷走死人和垂死病人身上的珠寶。

「他們還談及有許多好人在幫助陌生人之後，拒絕接受任何金錢，即使他們自己一貧如洗。

「他們談及幾個位高權重的人物也生病了……

「他們談到一些恐怖事情：病人因為發高燒失去理智，竟然企圖跳出窗外；尖叫聲劃破黑夜；有人被活埋；父母埋葬他們的子女後，也祈禱上蒼讓他們死去……」

《黃熱病1793》是得獎很豐的青少年小說，背景是美國費城一場真實的疫症，在短短3個月內死掉5000人。去年暑假，女兒把書帶着到馬來西亞旅遊，偶爾還讀得淚水汪汪，在婆娑樹影中顯得格格不入。沒想到才大半年，我們的生活就翻天覆地，沒口罩的假期竟變得像童話那般美好而遙遠，反而小說的描述彷彿從書裏蹦出來，就在我們的不遠處發生。

悲觀者看到問題 樂觀者改變世界

有一個說法，關於瘟疫，你所看的都是你想看到的；所以悲觀者看到問題，樂觀者改變世界。可是為人父母的，難免一直在悲觀和樂觀之間擺蕩——因為孩子，所以悲觀，擔心他們受到傷害；但是為了孩子，更要穩着自己的情緒，守住希望，因為親子間的壞情緒，傳染力比病毒還強。

我這樣要求自我：憤怒是真實的，不要假裝不怒，但也不能隨便在孩子面前發飈，祈求自己成為孩子在風暴中的一帖穩定劑。了解自己的情緒，如果新聞太刺激怕承受不來，換個方式接收。譬如我已經盡量避看高官們的電視直播了，寧可改看剪輯後的定點新聞和文字報道，不至於為那些可惡的嘴臉和語言偽術抓狂。在家時間多，卻不一定代表更好的親子互動。我提醒自己天天留些時間，跟家人享受當下的小平靜、小快樂，那樣才有力量打持久戰。

嘗試重掌生活節奏 感受自主

心情壞，有時也是重要的自覺，告訴我們該捲起手袖做實事了。面對開課日一延再延，我們重新規劃假日作息，這次以家居生活為中心，包括娛樂、運動和幫忙家務等，嘗試重掌生活節奏，在小宇宙裏感受自主。

回到《黃熱病1793》，小主角經歷了冷漠與善良、猜忌與信任、自救與奉獻等種種矛盾的人性，終於活着熬到疫症退去，長成一個揚眉女子，把一家人的生計往自己肩上挑。黃熱病留下的苦難，她用來灌溉生命。

小說的最後一句說：新的一天開始了。同願。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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