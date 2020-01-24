副刊
Happy PaMa 教得樂 第280期

Happy Pa Ma

客座隨筆：生涯規劃 如玩RPG遊戲（上）

【明報專訊】有家長跟我說，人生是一場比賽，競賽就要「贏」；亦有些家長跟我說，人生如戲，遊戲的「戲」！這截然不同的人生觀，透露了家長對子女人生的期望與目標。新的一年，不妨用以下的例子與子女探索一下將來的目標。

互聯網看到一個有趣的比喻，Life as a Video Game，講述人生就有如一場RPG角色扮演遊戲。角色各有等級（level，Lv），由Lv0開始，每年都會升Level，每升一級代表大一歲，當到一定的等級時就有「技能解鎖」，可以學習新技能，而我們在這遊戲中解難時便需要這些技能。

年年「升呢」 解鎖生活技能

遊戲中，角色首10個Level基本上是新手教學（Tutorial），學習這遊戲世界的運作規律，學習如何與其他玩家連線互動（例如禮儀、社交）。而帶領新手教學的是由兩名「家長」的角色負責。不過，家長的「管教技能」其實也是剛剛解鎖，未必能完全掌握管教子女的技巧，所以也有相當的難度。

Lv18，終於可以安裝「大學DLC」擴充包，雖然有很多bug，而且昂貴，但香港地區的玩家一般會想盡辦法安裝，因為要按照遊戲系統解除「鎖定技能」。可惜，這些技能與之後的關卡通常沒有太大關連。遊戲中的「課金系統」一般約由Lv22啟動，角色需花時間完成任務，例如「上班」來換取代幣，代幣可用來添置新裝備或新技能。到了Lv23，玩家終於能獨立操作了。

遊戲系統是開放世界（Open-world），沒有絕對的玩法，各有不同的結局。有些玩家選擇尋找終身伙伴為目標；有的玩家要取得更多代幣；有的玩家要練爆專項技能等等……真正的探險正式開始！

人生玩法多多 「爆機」未必靠學術

其實，要子女明白人生，為何要讀書、為何要裝備自己，不一定要靠打罵、逼迫、恐嚇；何不套用他們最熟悉的「遊戲」來帶出最顯淺的道理？以上就是例子可向子女探討。與其「係咁㗎啦，唔好問啦」的無奈人生觀，倒不如換轉角度，帶出正面信息：人生玩法多多，學之不盡的技能，地圖廣大（聞說火星版圖Tesla已在開發中），結局引人入勝！

另一方面，作為家長也應反思：人生明明是開放式的遊戲，玩法多多，學術是否唯一出路？有沒有更適合子女的技能？是否做某一職業才算成就？子女的追求是否有對錯之分？（下期待續）

文：黃雋灝（教育心理學家）

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