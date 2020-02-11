親子筆陣．笑着去愛：失物認領 生活技能訓練所

學校鼓勵同學路不拾遺，亦設有「失物認領處」，只要同學的物品有做標記，報上班別姓名，就會物歸原主。可是很多時候，它們都要在校務處癡癡地等待少主好一段日子，甚或最終變成「孤兒」。

物質太富裕 水瓶文具失物無人認領

當我細察那些失物，發現不少都是水瓶、外套和文具等日常用品，奇怪是孩子們都沒來找。換句話說，他們都不曾為失去這些東西而焦急。那是因為他們對東西沒感情？還是補替來得太輕易？所以他們寧可把握小息時間耍樂，也不願格外為此跑一趟？我估計，只要失物不是太昂貴，現今大愛的父母也鮮會為此苛責孩子，也不會着緊地督促孩子查找。

縱然今天物質富裕，水瓶、外套和文具花費不多，但培養認真尋找失物，卻是一課重要的親子教養。

首先，要培養孩子有惜物的心態，一旦遺失，就要想方設法尋找，不要動輒便給他們買新的代替。這一方面浪費物資，更重要的，是孩子永遠不會懂得物品的價值，忘了起初擁有的欣喜，或糟蹋別人饋贈的一番心意。孩子不緊張、不看管小物品，習慣養成了，掉落的東西會愈來愈多，規模也愈變愈大，久而久之，他們就會貪新忘舊。學會珍惜物件的孩子，亦能學會真心待人，那是多少錢也換取不到的價值觀。

培養惜物心態 承擔保管責任

其次，要教導孩子學會保管個人物品，樂意承擔責任。最理想的教養之道，是孩子能主動發現遺失了東西，並告訴父母。父母要做的，不是破口痛罵，也不是掉以輕心馬上補購，而是好好引導孩子回憶「案發經過」——去過哪裏、最後拿着它的地方、最有可能在校園哪個角落丟下等，然後請孩子想辦法去尋回，包括沿路追蹤、到校務處查詢、告訴班主任……要是孩子年紀較小或過於膽怯，未敢表達，家長可考慮陪同，從旁鼓勵、協助孩子自行表達，讓他們學習解難，與人溝通。父母切忌心急，匆匆代言，剝奪了孩子學習的良機。

當孩子已盡力仍無法尋回失物時，若那是必需品，家長可購買新的替補，並叮囑孩子改善保管東西的策略，養成良好習慣。要是那並非必需品，那麼讓孩子體會一下失物滋味，未嘗不是好事。

我小時候即使丟掉了小物件，也會心疼不已（當然也是害怕要捱罵囉）。今天回頭看，這種家教其實幫助我看清事物的價值。魔鬼都在細微處，親子教養沒有懶人包，「失物認領處」其實是個生活技能培訓所，值得家長善加利用。

文：陳美娟（英華小學校長）

作者簡介：既愛下廚，又愛羽毛球，臉上永遠掛着陽光式的笑容。相比於學習知識，她更重視孩子的品德，致力培養他們的好奇心和觀察力，以有趣話題讓孩子動腦筋，主動尋找答案。

家有兩名女兒，卻昂然走進男孩校園，離開工作多年的安舒區，接受新挑戰。

[Happy PaMa 教得樂 第280期]