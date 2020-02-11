寄養家庭：全職照顧 居住環境要足夠

雖然單從數字看，服務好像很充足，但事實上仍然是供不應求。陳王麗芬解釋，由於所有寄養家庭是半義務性質，有需要時可暫停提供服務，因此活躍參與的家庭大約是總數的一半；加上寄養孩子要與寄養父母經過配對，合適才可安排入住。「若暫時找不到合適家庭，孩子可能要留在原生家庭等待，或者寄宿在兒童之家等。」

她續稱，成為寄養家長須符合多項條件，其中之一是要有足夠的居住空間，「為了尊重孩子，最理想是讓他們有自己的一間房，否則最基本條件是有一張固定的牀位，不能朝行晚拆，但可以和寄養父母的原生子女同房」。家居安全亦是另一考慮因素，社署要求居所設有窗花；同時，寄養父母其中一人必須是全職照顧者，所以很多雙職家庭也被拒於門外。

雖然寄養家庭在照顧孩子期間可獲津貼及獎勵金（見下表），前者是用作孩子的生活開支，後者是對寄養家長的獎勵。但陳王麗芬強調不能把寄養服務視為「一份工」，因為對寄養家長來說，這些金額未必是大數目，何况照顧孩子要勞心勞力，收入與付出絕不對等。她相信，在寄養孩子家庭遇有困難時，寄養家長能為他提供合適的照顧，幫助孩子成長，是富有意義的服務。

■寄養服務部分津貼︰

◇ 寄養兒童每月生活津貼 $6228

◇擔任寄養家長服務每月獎勵金 $4672

◇擔任緊急寄養家長服務每月獎勵金 $6228

註︰實際金額視乎個別情况而定

[Happy PaMa 教得樂 第280期]