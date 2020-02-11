寄養兒童：關愛寄養孩子 分享溫暖的家

文：許朝茵

鄧家怡（Carrie）本身育有3歲多的兒子謙謙，約2年前她轉為全職媽媽，不久後更成為寄養媽媽，主要為那些因突發或緊急事故而未能得到父母照顧的兒童，提供即時及短期的照顧服務。孩子入住時間不多於6星期，之後便會被安排回到父母身邊，或獲其他長期住宿安排。現時Carrie家中4歲的輝仔（化名），便是她照顧的第4個寄養孩子，輝仔入住了Carrie的家約2星期。

有「衣食」易親近人

訪問當日，記者相約Carrie和2名小朋友一起到公園玩耍，而腹大便便的她原來正懷有第二胎，「一拖三」前來。記者和謙謙、輝仔打招呼，輝仔即熱情走到我面前，嚷着要玩這玩那，之後更在公園內興奮地跑來跑去。我跟着他後頭跑了一會，便說了句「不如我抱你吧！」輝仔聽到後便立即停下來，企定定，張開雙手，等待我的擁抱，當我抱起他後，便乖乖在我懷中安靜下來，不再嚷着玩遊戲。

記者興奮地向Carrie分享輝仔讓初相識的陌生人抱起來這件事，她聽罷卻不覺出奇，更說不少寄養孩子樂意接受陌生人的擁抱。「可能他們自細缺乏關注，如果有人肯和他們玩或抱他們，寄養孩子會開心地接受。」

背景不同性格有異

寄養孩子不單易親近人，普遍更非常有「衣食」，吃飯時會乖乖吃清食物。「通常他們知道開飯時，會即時跑來吃，除非碰到非常討厭的食物，否則一定吃清光，而且吃得好急，好像怕下一餐無得吃，這時我會安慰他們慢慢吃。」看到這個情景，Carrie不諱言感覺有點心酸，尤其是現今的孩子大多不愁衣食，但社會上仍有小孩子擔心有沒有下一餐。

然而，Carrie表示每個寄養孩子背景不同，性格也有分別，有些孩子性格較溫順，易湊易養；但有些剛好相反，隨時觸動她的情緒。「之前有個寄養孩子，語言表達能力不高，常說不出自己要求，於是便在家中搞破壞，試過有次把玩具扔出窗口，引我們注意。」這個孩子有好幾次令她激氣不已，唯有向自己說可能因為家庭背景因素，這孩子想要更多關注才會做出這些行為，她說待自己心情平復一點後，再慢慢跟他溝通說教。

讓孩子感到有人關愛

可是無論多寵愛寄養孩子，作為短期寄養媽媽，大家始終有離別的一天，而且孩子仍年幼，日後可能忘記在寄養家庭的日子。想到這些，旁人可能覺得唏噓，但Carrie輕鬆說：「寄養孩子日後可能忘了我，但沒所謂，我只希望當孩子在家庭遇到困難時，仍為他們提供安穩的家庭生活，讓他們感到有人愛惜、有人照顧。同時，我也當作是預演謙謙離開我的一刻，提早體會『放手』，因為孩子總有一天會長大成人，離開我們。」

成年人或許較易控制自己情緒，但謙謙只得3歲多，對於離別總有些傷感吧？「由當寄養媽媽開始，我已向謙謙解釋，寄養孩子的父母出現問題，暫時照顧不到他們，需要到我們家暫住。離別時，我也會向兒子解釋有另一個姨姨的家更適合照顧他們，我們應該一起祝福他們，日後能有更好的成長環境。」她又說，為人父母，不是要孩子在無風無浪中成長，正如謙謙日後在幼稚園畢業，部分好朋友也未必可以經常見面。

Carrie婚前一直積極做義工，如為孩子舉行遊戲工作坊，讓他們發揮創意，又因經常接觸不同階層的小孩，留意到他們因為欠缺家庭的關愛，故渴望獲得別人的認同及關注，從而衍生各種情緒或行為問題。她相信要解決這些孩子的問題，可從根源入手，給他們足夠的愛、關注及教養，因而促使她投身寄養服務，「每個孩子也需要有健康的家，寄養孩子也一樣，所以我開放自己的家，提供關愛給這些有需要的孩子」。

[Happy PaMa 教得樂 第280期]