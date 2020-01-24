DIY：勤洗手防疫 注意保濕 媽媽牌潤膚膏 呵護乾燥肌

文︰顏燕雯

■高度滋養乳木果軟膏

材料：金盞花浸泡油6克

乳木果脂……18克（如覺太油膩可減分量）

蜜臘……8克

椰子油……18克

做法：

把固態的乳木果脂及蜜臘放入燒杯中，再加入液態的金盞花浸泡油及椰子油。

用保鮮紙封好，放在鍋中用熱水慢火蒸至全融解。

取出拌勻，趁未凝固倒進容器內，放涼後即成。

完成！

Mavis小貼士

此膏不含水分，較厚身，適用於乾燥及濕疹部位，可存放一年。

■乳木果母乳潤膚霜

材料：

金盞花浸泡油（或橄欖油）……15克

乳木果脂……12克

蜜臘……2克

純橄欖乳化臘……6克

甘油……4克

洋甘菊萃取液……1克

母乳（或花水）……60克

做法：

水性材料（母乳及洋甘菊萃取液）放進燒杯，油性材料放進另一燒杯，用保鮮紙封口再隔水加熱至固態材料完全融化。

把水性材料倒進溫度相若的油性材料的燒杯中。

攪拌約10分鐘直至呈乳霜狀，便可倒進容器放涼待用。

完成！

Mavis小貼士

可當作嬰兒的潤膚霜全身塗搽，小童可用於乾燥或濕疹部位。若材料中含有母乳，需放雪櫃保存，並於1個月內使用完。如用花水則可放陰涼位置，2星期內使用完。

■PROFILE

Mavis媽媽育有兩子，因感巿面商品加入太多化學物品如穩定劑、防腐劑，所以決定DIY，從此「回不了頭」，「我只要4至6種材料就可以做到，完全可以知道自己用了什麼，其實有些材料名稱看似複雜，但來來去去變化不大，只要訂購了，隨時又可拿來用，非但便宜，而且可以用上一段時間，十分划算」。她更分享自己和朋友用自家護膚品的心得，把它結集成書，於去年11月出版《香薰師媽媽的無毒居家DIY》。

[Happy PaMa 教得樂 第280期]