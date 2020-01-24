本周FOCUS．採訪手記：父母控制情緒 教孩子正確防疫知識

負面信息充斥 一家人更需互相支持

最近在網上看到家長群組流傳一句說話：「2003年SARS我不怕，因為我還是個孩子；但今天的新型肺炎我很害怕，因為我已經有了孩子。」已為人父母的，當然感同身受，小朋友從來都不知天高地厚，即使爸媽如何提點，也常忘記吃飯前洗手、不要隨便觸摸眼口鼻，就連口罩也幾乎要一哭二鬧三上吊才肯乖乖戴上。在疫情蔓延下，大人們當然非常緊張，在自己情緒也不太穩定的時候，有時難免為孩子的不懂事而焦躁起來。不過，這時候請爸媽們盡力控制情緒，嘗試冷靜地教導小朋友正確的衛生和防疫知識，因為在負面信息充斥的環境下，一家人更需要正能量和互相支持。

學校停課、大小活動取消，對編採來說也是一個艱難的時刻。不過同事們仍然盡力為讀者及家長提供各方面的點子，防疫措施也好，親子活動也好，務求讓大家繃緊的心情放鬆一點，與香港人一起共渡這個難關。SARS時，我們的父母可以為我們捱過去，今天我們也一樣可以為子女和家人撐住。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第280期]