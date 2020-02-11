停學做什麼：「疫」境彌補不足 睡夠自由玩 強身學自理

文：顏燕雯、沈雅詩

放下書包的日子裏，小朋友或多或少都會懶散，有家長或會擔心孩子把課本拋諸腦後，於是忙於張羅各種補充練習，繼續日夜操練。有社工提醒家長，平日小朋友已經忙於各種學術活動，這個突如其來的假期，正是彌補孩子其他方面不足的最好時機。

香港小童群益會（港島東區及營舍服務）服務總監、註冊社工王美玲指出，家長可循3大範疇為子女安排活動。

1. 運動強身健體

小朋友平日朝7晚6學習和做功課，家長有沒有留意他們是否睡得足夠？運動量又是否足夠？王美玲說：「這段日子不妨給孩子睡到自然醒，因為充足睡眠對他們的成長及健康也很重要。其次，給他們適當的機會接觸陽光，做適量運動。我們固然要避開人多的地方，但到空曠地方如郊野公園、自然教育徑等戶外走走，對孩子也是一件好事，而且可以告訴他們，有些活動一個人也可以做到，如跳繩、轉呼拉圈等。」她又說，帶子女接觸大自然例如行山，可以順道教他們認識環境與人的關係，如向他們講解為什麼會有疫症？為什麼疾病會由動物傳人？這不但有助他們認真看待這次疫情，也讓他們把這些知識植根於腦海之中，以應付未知的將來。

2. 做家務提升自理

因為有家長或家傭幫忙，很多小朋友連衣物放在家中哪處都不知道。如想提升孩子的自理能力，家長可以在這時放手給他們嘗試做家務，包括把洗晾好的衣服整理分類、協助一些煮食小步驟等，甚至與他們分享一些生活小智慧，如摺衫、水果去皮的方法等。

年紀大一點的孩子，可以趁機培養手作興趣，如刺繡，甚至簡單的維修工作。「家中有些物件壞了，家長可以邊維修邊教孩子，如他們能力範圍內做得到，更可以由他們親手去試。當孩子試過自己動手維修物品，會更懂得珍惜。」王美玲說。

3. 放空紓發情緒

家庭與學校合作事宜委員會倡議的《快樂孩子約章》中，建議家長給予孩子每天不少於1小時的自由活動或運動時間，讓他們決定做什麼、玩什麼，甚至放空呆坐，這有助抒發情緒和壓力。王美玲說，毋須每次玩遊戲或玩具時都要有目的，硬要孩子透過「遊戲」學到些什麼。「這個自由時間可以給他們放鬆，同時他們會從中學到如何安排自己的生活，要知道這1小時的自由，在上學的日子是很奢侈，現在可以好好利用。

[Happy PaMa 教得樂 第280期]