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饒宗頤最後博士生劉鳳霞 推廣藝術 「貼地」連結社區

【明報專訊】饒宗頤文化館翠雅山房被徵用作武漢肺炎隔離營引起美孚居民反對，可能此事令更多人知道香港有間饒宗頤文化館。說起藝術，大家或許覺得遙不可及，會說「我怎麼懂欣賞和創作呢」？現為藝術推廣辦事處總監的劉鳳霞從小喜歡藝術，機緣巧合下，成為國學大師饒宗頤教授最後一個博士學生，受老師影響良多。畢業後，她投身公營博物館，參與推廣藝術接近30年。「我的工作就是告訴大家，藝術只是一個載體，連結不同的人情事，是一回很『生活日常』的事。」

在一座偌大的博物館裏，展覽着各式各樣的藏品器物。怎樣妥善管理展品，然後有序地向公眾展示，是一眾館長們的日常工作。劉鳳霞（Lesley）在升大學時按個人興趣選讀中文大學藝術系，畢業後，正值政府公開聘請香港藝術館助理館長。「我看到廣告列明需要藝術學位的資歷，當下覺得學以致用，於是毫不猶豫便遞上履歷表！」Lesley笑道。1990年代時，Lesley負責有關中國文物、教育等範疇的工作。「明白作品的年代背景，了解當時的歷史文化，有助我們了解藝術家的意念和作品。」因為感到知識上的不足，Lesley決定重回中大，修讀藝術系哲學碩士，深化有關中國藝術史的研究。

其中「目錄學」及「研究方法」這兩門必修科，當時由享譽國際的國學大師饒宗頤任教。「老師早已榮休，但仍擔任教職，我們每星期要往他家裏上課。」Lesley回憶道。上課時，老師總愛拿着暖杯，品嘗他喜愛的功夫茶。當時已屆耄耋之年的饒公，頭腦十分清晰，做學問時充滿幹勁。「老師家中藏書多如圖書館，課堂間如要找參考資料，老師可以馬上指出書本在書架哪處，資料在書裏哪一篇章。當時老師同時在做敦煌學及楚文化等研究，更時常孜孜不倦，天南地北的跟我們分享心得想法。」

每周往饒公家上課

饒公學問淵博，研究範疇極為廣泛，包括甲骨學、簡帛學、考古學、上古史、古代中外文化交流史、敦煌學、宗教史、目錄學、詩詞學、藝術史學等。高壽百歲的饒宗頤，以其近一世紀時間，走遍世界各地，從不間斷地蒐集資料研究，作學術交流，將眾多領域融會貫通，在學術上屢屢創新突破，致力將華學發揚光大，推向國際，終成為一代國學泰斗。

對佛學深有研究的饒公，一生專心學問，心無旁騖，並不在意追求名利。Lesley說老師很喜歡《心經》裏的一句道理——心無罣礙，「這是老師待人處事的態度，對我也影響深遠」。從老師身上，她體會到做人做事要專心致志。「不動不驚，在有涯的人生中專心志業，也許能開闢一片屬於自己的天地。」

完成碩士之後，Lesley繼續進修，展開她的博士研究，更有幸成為饒公的最後一個博士學生。「起初老師可是拒絕指導我呢！」她解釋，原本擬定的研究範疇為近現代，饒公提點她尚在發展演化的題目，難以總結出客觀的歷史定論，於是她改為研究17到19世紀的嶺南口岸文化，並以廣東口岸的中國外銷藝術為主。「求是、求真、求正」是饒公做學問的宗旨；在他的指導下，Lesley運用他的「五重證據法」研究方法學，鑽研中外文獻，對比外銷藝術品的物質文化及闡釋圖像，期望從多角度和層次，尋根究柢地將題目弄清楚明白。「老師是一位開荒播種的開拓者，打開了很多研究的大門，讓後學繼承深化，猶如輻射釋放能量一樣，發揮無涯的影響力。」

發掘培養香港藝術家

進修後，Lesley的工作亦有所轉變。2001年，她調職出任剛成立的藝術推廣辦事處的館長。辦事處成立的主要角色，是透過推行不同的計劃，發掘和培養活躍於香港的藝術家，以及讓公眾認識及參與社群藝術及公共藝術；轄下設有兩處活動中心，分別是香港公園內的「視覺藝術中心」，以及位處北角的「油街實現」。

以「油街實現」為例：2010年，她和團隊負責將位於油街12號，前身是香港皇家遊艇會會所的一個精緻歷史建築，活化成推廣視覺藝術的公共空間。「我們不是要多建一所小型藝術館，而是希望它成為一處讓藝術工作者、市民和社區產生互動連結的城市綠洲。」該處被評為二級歷史建築物，附近則是福建社群聚集的北角民居和電氣道街市。在規劃場地用途時，既要保留建築物原本風格，亦須符合公共設施的使用標準，為此，她與團隊花了不少心思。為了鋪設方便輪椅使用者的斜道，他們曾向港鐵公司商議，借用昔日火車路軌使用的枕木，實行舊物再造；又將原本的儲物小屋，改造成一處好像家居廚房的活動室。2016年，「油街實現」更得到「香港公共空間大獎」（非牟利機構「拓展公共空間」舉辦），經公開投票被選為「最正公共空間」冠軍。

工作多年，Lesley見證公眾對藝術看法的轉變。「上世紀的公共藝術比較被動單向，想的多是將戶外雕塑放在公共空間，途人不去藝術館也能在街上看到藝術品。」她認為，隨着當代藝術不斷發展，藝術創作更重視與人連結，講究互動參與。現時，藝術推廣辦事處的發展方向，亦以「都市重塑、社會創新」為主軸。

其中一項計劃，是委託兩名項目策劃人設計的XCHANGE。透過一系列創作活動，讓參加者感受和檢視生活裏的不完美。他們先將一批回收得來的白瓷杯次品，在有瑕疵地方印上「I'MPERFECT」一字。「這杯子如放在博物館，便可能只是展櫃內一件靜態展品，旁邊寫着有關文字介紹。可是，感受藝術可以有其他方法嗎？」

這杯子放在油街，原來是用來「請飲涼茶」﹗「我們邀請參加者將自覺不完美的地方寫在杯墊上，以交換一杯涼茶。」她解說，如此不單有機會反思生活中的遺憾，更是一趟五感體驗。「透過藝術家的介入和創作，大家可以在香港如此擠迫狹小的城市裏，重新發掘和感受好些被遺忘而存在的人情事。」

「邂逅」村人 呈現客家文化

這些生活上的「小確幸」，存在於城市各處的大街小巷之間。在2018年舉辦的「Hi！ Hill 邂逅！山川人」，便是荃灣川龍村居民和13組藝術工作者的集體創作，一場為期5個月的在地展覽。策展團隊和藝術家入村實地考察，跟居民打交道，然後一起籌劃了一連串藝術活動，向公眾呈現出這條客家鄉村的歷史文化和面貌。「村長們很支持我們，大家十分熱情投入。藝術家還意外發現其中一名村長，年輕時愛好作詞，他更和小兒子一起獻唱自己創作的客家民歌，成為活動中最感人的一件作品呢！」

另一項「城市藝裳計劃：樂坐其中」公共藝術項目，則是由50多名藝術家，構思和製作20組人性化、實用和藝術兼具的座椅，並設置於全港18區共20個康樂及文化事務署轄下的場所內。公共藝術，既是置放在公共空間，亦是向公眾開放。如何將天馬行空的藝術創作，落地生根地融入社區之中，就是Lesley和她團隊的工作。

除了聯繫策展人和藝術家，她們也要跟不同合作單位或持份者溝通協調，例如房屋署、地政總署、區議會等，得到各參與單位的理解和配合，方能順利成事。「接受訪問時，我會拉着場地管理的同事一起參與，大家都是持份者嘛！後來有關作品獲得設計獎項，所有人都很高興呢！」而整個項目一共在不同專業領域獲得12項設計獎項，「得到公眾的肯定，對我們來說是一個很大的鼓舞呢」。

■給香港的話

「分享幾句饒公常掛嘴邊的說話，『如蓮華在水』，蓮寓意做人若君子；『萬古不磨意，中流自在心』，不動不驚，專心志業。」

■Profile

劉鳳霞（Lesley Lau）

喜歡中國藝術，畢業於香港中文大學藝術系，獲哲學博士；現為藝術推廣辦事處總監。

藝術推廣辦事處：bit.ly/2StCZqi

文：陳芷寧

編輯：廖偉龍

電郵：feature@mingpao.com

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