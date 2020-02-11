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揀個安全馬桶 防病毒偷襲

【明報專訊】新型冠狀病毒令人心惶惶，早前更證實病人糞便可帶病毒。為防病毒經馬桶傳播，有醫生即時提醒市民如廁後記緊掩蓋冲廁。除了掩蓋，馬桶冲水系統的設計及內壁塗層物料，也有可能影響病毒或細菌的散播，當中包括冲水時濺起的水霧多寡，以及坐廁的細菌量。

馬桶多年來不斷改進，近年流行的智能馬桶或廁板，更可以幫用家事後清洗身體，有助加強個人及家居衛生。在健康衛生的大前提下，究竟一個好馬桶，應該包含什麼元素？

事實上，早年已有專家引述研究指出，如廁後沒掩蓋冲廁，細菌或病毒會隨冲水時產生的氣流或水霧在空氣中飄散。美國Discovery節目How Dirty is Your Bathroom？Curiosity - World's Dirtiest Man，曾經做過相關實驗，節目中的細菌專家指廁所是大腸桿菌、葡萄球菌等各種病菌的大本營，一個坐廁平均有3至5億個細菌細胞。他在節目中做了一個實驗，在沒有掩蓋冲廁的環境下，透過照射紫外線燈，畫面清楚看到水霧濺出飄揚，並落在不遠處的剃鬚刀及牙刷上。片末強調一個重點，就是「冲厠時要掩蓋」！

冲廁水顆粒 可飄浮空中數小時

香港科技大學也曾做過廁所細菌測試，結果顯示，冲廁時彈出的水顆粒粒徑是0.67到10微米，而一般病毒粒徑約0.001至0.005微米，意味冲廁濺出的水顆粒雖然很微小，但已能包含很多病毒或細菌。另外，水顆粒大小與其在空中「停留時間」亦有關係，10微米顆粒沉降到地面需數分鐘，但是3微米顆粒卻能飄浮空中2至3小時，換言之，更微小的顆粒在空中飄浮的時間可以更長。

以衛生為前提，如何選擇一個合適的坐廁？

蓋板——緩降式減少接觸

坐廁蓋板可分為普通和緩降兩種，普通蓋板蓋上時要用手「扶住」，否則會瞬間墜降發出「嘭」一聲巨響。緩降式蓋板，能緩緩降下，不用「扶住」，減少接觸蓋板面積和時間，亦能降低聲浪。蓋板連坐圈出售，如需更換，要留意坐圈尺寸、固定螺絲距離，形狀跟坐廁是否配合。

冲水系統——漩渦式減少飛濺

坐廁設計不斷改進，冲水系統亦各有不同，新式系統採用的冲水方式，可減少噪音及降低濺水程度。東陶TOTO（香港）有限公司高級營業主任楊君煒說：「市面上坐廁的冲水方式主要分為直冲式和漩渦式兩種，直冲式為香港常見款式（圖一），是由不同大小圓孔出水，利用水的衝力將污物排走。優點是冲水力強，但相對用水多、冲水聲較大，較易濺起水花。」

楊君煒指漩渦式是相對較新的冲水方式（圖二），「出水口釋出的水流，沿坐廁內壁迴旋製造漩渦，部分款式在水封位置上（內壁底部）亦會出水製造漩渦，利用旋轉流水及向心力帶走污物。優點是濺水較少、冲水聲小、耗水量亦較少」。漩渦式坐廁一般比直冲式貴。此外，漩渦式冲水坐廁出水邊緣因沒有大小不同圓孔，清潔較容易 。

不同品牌的漩渦式冲水設計，包括出水口位置、大小及出水力略有不同，建議到品牌官方網站看相關影片介紹，判斷會否容易濺起水花，或向店員查詢。

值得一提，坐廁不論是使用哪一種冲水系統，水花或多或少會濺到蓋板上，需定期清潔。

坐廁塗層——光滑表層阻細菌積聚

坐廁通常以陶瓷製成，表面光滑，實際上有許多肉眼看不見的小孔。鹹水雜質或污垢有可能藏於陶瓷孔內，令坐廁內壁變黃。一些品牌自家研發塗層塗於坐廁內壁上，增加陶瓷表面平滑度，減少污物細菌積聚，有些則聲稱塗層含氧化鋅，可殺死一些病菌。

如何清潔坐廁？楊君煒建議定期以中性清潔劑，用海綿或軟布清潔，「勿用硬物擦拭或用磨砂清潔劑，因有可能增加陶瓷『傷痕』，更易藏污垢」。

智能坐廁、蓋板——聰明除菌

近年也有人開始轉用智能坐廁，坐廁具備坐圈加溫、清洗身體裝置、水溫控制、自動除臭、暖風烘乾、自動開關板蓋和冲水等功能。一些款式的自動模式設定在自動冲廁後才關蓋，有些可選擇手動關蓋，坐廁亦會自動冲廁。

自動清洗噴嘴 電解水除菌

智能坐廁具備噴嘴清洗臀部及下身是一大賣點，但許多人擔心污水會濺到噴嘴上不衛生，其實噴嘴一般具自動清洗功能，有品牌更以電解水冲洗噴嘴，以及冲水後噴於坐廁內，達到除菌作用。

楊君煒表示：「透過電解作用，自來水可變成帶有殺菌作用的除菌水，電解水使用後約2小時，會還原為自來水，不會對環境造成負擔。除了電解水，部分智能坐廁內壁加入光觸媒釉面，透過紫外線照射，形成分解作用來除菌。」據該品牌的介紹資料稱，因應使用環境條件不一，隨着水質不同，除菌水效果也有差異。

文：李佩雯

統籌：陳詠詩

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

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