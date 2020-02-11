副刊

飲食

名人分享：大師姐重溫拍拖美食 「感覺後生了」

【明報專訊】要找一位跟讀者回顧香港情人節餐飲歷史的，記者馬上想到本地飲食界前輩、人稱「大師姐」的麥麗敏，皆因她跟丈夫「大師公」已經牽手過了半個世紀。「記得當時大約是1968年，我和大師公都開始出來工作，收入不是很多。那時候香港的餐廳也不多，因為情人節是西方節日，我們會去港式西餐廳慶祝，他們有一個像tasting menu，有7、8樣食物，分量不多，年輕人都去吃。」

到了70、80年代，部分香港人富裕起來，慶祝情人節也漸漸成為大事，大師姐除了跟大師公兩人撐枱腳，有時亦會相約同年紀的情侶朋友一同吃飯，早於1967年開業的Amigo，是他們慶祝的地方。「Amigo早期開在銅鑼灣，大約是現在銅鑼灣廣場二期的位置，附近一帶都是餐廳，全是3層高的平房，要行樓梯才去到。」到1976年，Amigo搬到跑馬地，大師姐也繼續支持。「打工仔不可能經常去吃，所以就只在特別的日子才吃一餐好的。」她記得Amigo沒有為情人節而設套餐，都是一般a-la-carte餐牌。「我們都是點3至4道菜，我最欣賞Lobster Thermidor，將龍蝦起肉、加白汁焗；這道菜不便宜，但知道老闆楊先生是對食物質素有要求的人，所以是值得的。」讓大師姐念念不忘的，還有他們待客的尊貴之道。「當時女士會收到竹籃放着玫瑰花，每位客人的餐碟上，都有一本小型記事簿，上面刻着訂枱者的全名，很有紀念價值。」

後來有段時間較少到Amigo，不過近幾年，大師姐又想去緬懷一番。「這裏給我很多回憶，我還是會點Lobster Thermidor，感覺像後生了。」她直言大師公並不是個浪漫的男人，這幾年也沒有特別為情人節而慶祝，她笑說，「日日都是好日子」！

上 / 下一篇新聞

甜蜜席前滋味 熊熊愛火情不變
甜蜜席前滋味 熊熊愛火情不變
半島帳篷歎晚餐 浪漫看海
半島帳篷歎晚餐 浪漫看海
饒宗頤最後博士生劉鳳霞 推廣藝術 「貼地」連結社區
饒宗頤最後博士生劉鳳霞 推廣藝術 「貼地」連結社區
後記：恩師親題字 鼓勵出書
後記：恩師親題字 鼓勵出書
揀個安全馬桶 防病毒偷襲
揀個安全馬桶 防病毒偷襲
經濟之選：普通坐廁加智能板 價錢較實惠
經濟之選：普通坐廁加智能板 價錢較實惠
停學做什麼：「疫」境彌補不足 睡夠自由玩 強身學自理
停學做什麼：「疫」境彌補不足 睡夠自由玩 強身學自理
設計活動：依全人發展 建願望清單
設計活動：依全人發展 建願望清單
停學做什麼：免費網上「學堂」 靈活學習
停學做什麼：免費網上「學堂」 靈活學習
英文工作紙涉獵廣泛
英文工作紙涉獵廣泛
看動畫惡補中史
看動畫惡補中史
按答題表現「因材施教」
按答題表現「因材施教」
本周FOCUS．採訪手記：父母控制情緒 教孩子正確防疫知識
本周FOCUS．採訪手記：父母控制情緒 教孩子正確防疫知識
活動推介：慈善繪畫比賽充實假期
活動推介：慈善繪畫比賽充實假期
活動推介：為城市填色發揮小孩想像力
活動推介：為城市填色發揮小孩想像力
活動推介：捐利市助社會服務
活動推介：捐利市助社會服務
抗疫小貼士
抗疫小貼士
DIY：勤洗手防疫 注意保濕 媽媽牌潤膚膏 呵護乾燥肌
DIY：勤洗手防疫 注意保濕 媽媽牌潤膚膏 呵護乾燥肌
讀樂樂：換掉自己的爸爸
讀樂樂：換掉自己的爸爸
寄養兒童：關愛寄養孩子 分享溫暖的家
寄養兒童：關愛寄養孩子 分享溫暖的家
寄養家庭：全職照顧 居住環境要足夠
寄養家庭：全職照顧 居住環境要足夠
親子筆陣．笑着去愛：失物認領 生活技能訓練所
親子筆陣．笑着去愛：失物認領 生活技能訓練所
客座隨筆：生涯規劃 如玩RPG遊戲（上）
客座隨筆：生涯規劃 如玩RPG遊戲（上）
小學雞媽媽：黃熱病1793
小學雞媽媽：黃熱病1793
半職爸爸：浦澤直樹的閱讀啟示
半職爸爸：浦澤直樹的閱讀啟示
半個瑞典人：不尋常氣候
半個瑞典人：不尋常氣候
客座隨筆：愛的表達 父母大不同
客座隨筆：愛的表達 父母大不同
多元導航：不一樣的庚子年理財學習
多元導航：不一樣的庚子年理財學習
教大GPS：性傾向偏見
教大GPS：性傾向偏見
辣媽CEO：「疫」境中的身教
辣媽CEO：「疫」境中的身教
論盡教育：你是一個怎樣的老師
論盡教育：你是一個怎樣的老師
老鼠大平反 聰明夠義氣
老鼠大平反 聰明夠義氣
「詭鼠」行徑：貪戀油炸鬼 甘願再「被捕」
「詭鼠」行徑：貪戀油炸鬼 甘願再「被捕」
知多啲：大嶼山點蟲蟲
知多啲：大嶼山點蟲蟲