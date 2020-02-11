名人分享：大師姐重溫拍拖美食 「感覺後生了」

到了70、80年代，部分香港人富裕起來，慶祝情人節也漸漸成為大事，大師姐除了跟大師公兩人撐枱腳，有時亦會相約同年紀的情侶朋友一同吃飯，早於1967年開業的Amigo，是他們慶祝的地方。「Amigo早期開在銅鑼灣，大約是現在銅鑼灣廣場二期的位置，附近一帶都是餐廳，全是3層高的平房，要行樓梯才去到。」到1976年，Amigo搬到跑馬地，大師姐也繼續支持。「打工仔不可能經常去吃，所以就只在特別的日子才吃一餐好的。」她記得Amigo沒有為情人節而設套餐，都是一般a-la-carte餐牌。「我們都是點3至4道菜，我最欣賞Lobster Thermidor，將龍蝦起肉、加白汁焗；這道菜不便宜，但知道老闆楊先生是對食物質素有要求的人，所以是值得的。」讓大師姐念念不忘的，還有他們待客的尊貴之道。「當時女士會收到竹籃放着玫瑰花，每位客人的餐碟上，都有一本小型記事簿，上面刻着訂枱者的全名，很有紀念價值。」

後來有段時間較少到Amigo，不過近幾年，大師姐又想去緬懷一番。「這裏給我很多回憶，我還是會點Lobster Thermidor，感覺像後生了。」她直言大師公並不是個浪漫的男人，這幾年也沒有特別為情人節而慶祝，她笑說，「日日都是好日子」！