半島帳篷歎晚餐 浪漫看海

酒店在非節日期間，不時推出如直升機環島遊等玩樂連餐飲住宿的二人套餐。自2003年起，每年情人節會在平日只限住客使用的古典羅馬式泳池旁設池畔晚餐。「因為是一年一度，亦只限15張雙人枱，通常多個月前就訂滿了。」Chef Trento說。

來到今年更會開放泳池外的露天陽台，架起4個精緻帳篷，每個只設1張枱，而每張枱也面向維港，情侶可以在醉人夜色下好好享受一頓甜蜜蜜的5道菜晚餐。

■Info

◆香港半島酒店

地址：尖沙嘴梳士巴利道22號

查詢：2696 6616

供應日期：2月14至15日

露天陽台晚餐價錢：

兩位$4680，2月14日最低消費兩位$5200，另設加一，客人需預付全費確定預訂