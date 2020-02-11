甜蜜席前滋味 熊熊愛火情不變

今天，還看香港的老牌fine dining餐廳和酒店，如何在幻變不息的數十載歲月裏，為香港的有情人慶祝浪漫節日。

能夠在世事不似預期的日子，找到一個對的人，就盼彼此感情從不更改到老。

有些約定，50年不變。

自1969年在尖沙嘴凱悅酒店舊址開業的Hugo's，10年前在現址重開，去年度過50周年紀念；換成是兩夫妻的話，就是金婚紀念。的而且確，Hugo's是本地fine dining餐廳的經典，「當時的餐廳主要集中在港島，Hugo's是繼半島酒店以後，九龍區的第一間歐陸式餐廳。」凱悅酒店飲食總監Eric Chiu憶述。時至今日，Hugo's仍然是約會、求婚、慶祝紀念日的熱門地點。

記者曾採訪昔日的Hugo's，猶記得室內環境，從磚牆、木樑裝潢，到長劍、盾牌裝飾，都讓人有如置身於歐洲古堡中，幽暗燈光下更富情調。情侶大概最喜歡那張馬蹄形梳化，既可以依偎進餐，更是「與世隔絕」，彷彿天地只得我共你。50年來，餐廳孕育無數愛情故事，「不時有客人請我們同事幫忙，交託戒指，在上餐時一併奉上」，Eric笑說。「我記得有一對客人，從求婚到每年結婚紀念日都會在Hugo's慶祝，同事有記下他們第一次光顧時坐在哪張枱，往後也為他們安排坐同一張枱。」當年舊Hugo's會送上小禮物給客人，女士收到玫瑰，男士則獲贈雪茄和火柴盒，讓大家帶着甜蜜回憶歸去，也許，便成了牽引着戀人再度光臨的一件信物。

銀餐車款客 11道招牌菜50年不變

浪漫氛圍之外，Hugo's還有一種高人一等的氣派——席前料理（tableside cooking），50年前由餐廳開創本地先河，以銀餐車在席前烹調。曾經訪問過堪稱「Hugo's活歷史書」的前經理Paul Lau，他從1981年起在餐廳工作至2年前退休，憶及當年他曾介紹：「以前做tableside cooking，只限部長級以上同事才有資格。」如今雖換上廚師服務，惟不變的，是50年傳承下來11款席前料理招牌菜式，包括龍蝦湯、燒牛肋骨肉、生牛肉他他、火焰焗雪山等，而魔鬼咖啡、愛爾蘭咖啡則由廳面侍應負責。訪問當日遇上一名「新熟客」Phoebe，3年前開始，Hugo's成了她和男友慶祝拍拖周年紀念的餐廳，每逢節日也會選擇在此過節。「讀大學時，曾聽過老師介紹tableside cooking，知道是高級餐廳的特別款待。親身來感受之後，尤其欣賞即場製作的服務，感覺很高貴。」龍蝦湯和燒牛肋骨肉是兩人常點的菜式，餐廳也會為他們安排甜品慶祝。Hugo's款客的銀餐車尚有兩架，是法國著名銀器品牌Christofle在餐廳開業之時為其度身訂做，以銀和胡桃實木組成。其中的頭盤銀餐車，一盤一盤食物如芒果凍蝦、帕爾馬火腿等，整齊排列在車內層架上；侍應生會轉動餐車兩邊的轉軸，食物就像坐在摩天輪上轉動着，很有「幸福摩天輪」之感。

「合體」頂級牛 圓碌碌寓意愛長久

時光流轉，每一代人的口味大不同，但Hugo's的菜式變化卻不大。Eric翻開舊Hugo's的真皮厚餐牌，除了以上提及的tableside cooking招牌菜；還可見不同價錢的套餐，每位由$580至$850。還記得Paul說過：「龍蝦湯等於Hugo's。」就以龍蝦為例，Eric說以前餐廳會用本地或澳洲龍蝦，現在已換上更高級的法國藍龍蝦；定價亦由昔日每份$150，到現在$240。在情人節的日子，客人除了可選單點菜式，餐廳也會供應節日套餐。今年的情人節套餐，由現任行政總廚Marc Briol設計，最別出心裁莫過於主菜之一的美國頂級牛肉及牛仔卷，英文名稱是US Prime Beef and Veal Marriage，marriage就是指牛肉和牛仔肉二合為一，每種肉佔一個半圓。值得一提是，套餐內部分菜式，會以圓形為造型，寓意有情人永恆長久，很有意思！

■Info

◆Hugo's

地址：尖沙嘴河內道18號香港凱悅酒店大堂層

查詢：2311 1234

文：魏雋

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com