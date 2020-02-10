醫徹中西：中西藥夾攻癌症 會否傷肝？

常用中藥，少則300多種，多則500種，藥性和毒性各有不同。藥性較溫和的中藥如黨參、紅棗、淮山、杞子、茯苓等，是一般家庭常用的煲湯材料，或融入到各式各樣菜式當中。在便利店買得到的「健康飲料」，當中亦有中藥成分。這是中醫所說「醫食同源」，中國人飲食很難完全避開中藥。至於一些癌症病人有可能用到的中藥，包括蟾酥、半枝蓮、白花蛇舌草等，屬中醫所講的抗癌中藥，藥性和毒性較強，長期服用恐怕對身體產生傷害，必須在中醫指導下適量使用。

西醫嚴格監察傷肝風險

西藥抗癌藥亦會引起肝毒性。但抗癌藥物包括化療、標靶藥或免疫療法，在臨牀使用前都經過不少研究，對於肝毒性的發生率，以及如何因應肝功能調校藥劑量，都有清楚指引。例如，新的免疫療法，有小部分病人會因自身免疫系統攻擊肝臟引起急性肝炎，在臨牀上亦見到。應對方法是馬上用大劑量類固醇，減低自身免疫攻擊肝臟，否則可能有肝臟衰竭甚至致命風險。所以西醫處方抗癌藥物時，會定期監控肝功能和其他血液指標，一旦肝功能出問題，可以及早提供適當治療。另外，有部分新藥物推出市場後，發現有在研究中未察覺的毒性，就會透過發表文獻等方法，通報各國藥物監察機構，讓全世界醫生獲得最新的藥物毒性資訊，是對病人多一層保障。所以，西藥當中有肝毒性，是一種可以控制的已知風險（calculated risk）。

部分補益中藥損肝功能

至於中藥的肝毒性研究，一般沒有西藥般清晰，主因是中藥藥方是複方，很難斷定是哪一隻中藥引起肝毒性。但隨着中藥研究逐漸增多，已有不少研究報告提示可能引起肝毒性的中藥。我在去年亦發表一篇文獻回顧，詳細列出可能引起肝臟毒性的中藥和科學證據強弱的等級。有一些補益中藥像何首烏、補骨脂，長期服用會損害肝功能，這些中藥應由中醫師處方。另外，醫管局轄下毒理參考實驗室（Toxicology Reference Laboratory）亦有不少中藥毒性的資料，再加上衛生署的通報機制，利用中藥治癌的安全性，應該會相應提高。

中西藥同時使用會否增加肝毒性？這方面的研究非常少。我在瑪麗醫院做過一個初步研究，追蹤180多個病人，他們接受西藥抗癌治療同時服用中藥，對比單使用西藥，肝毒性會否增加，結果發現兩者並沒有顯著分別。研究結果在歐洲腫瘤內科學會（ESMO）亞洲年會中發表，但只屬非常初步的研究。要研究中西藥共用的安全度，最好的研究方法不是傳統的「雙盲對照組」實驗，而是在全香港建立這類病人的大數據資料庫，利用人工智能找出當中可能引起肝毒性的組合。這才是最實際最貼地的研究。

最後，補充一句，癌症病人若同時使用中西醫療法，建議先請教中西醫，並定期驗血以策安全。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）