養「精」蓄銳求子 食鋅補硒不如戒煙酒

想為另一半懷孕出一分力，男士們也要養「精」蓄銳。坊間有專為男性備孕而設的補充劑，標榜「有助維持精子健康」、「帶來優秀的下一代」。實際功效如何？

精子質量影響受孕 與寶寶IQ無關

針對精子質量，市場出現不少保健產品，有的專為男士而設，常見成分有硒、鋅、番茄紅素、葉酸等，聲稱有助精子健康、誕下優秀寶寶。男士想精子贏在起跑線，服食營養補充劑有用嗎？泌尿外科專科醫生樊志偉澄清，精子質量影響受孕，但與寶寶IQ無關。

抗氧化劑量不足 致精子受損

為提高精子質素，有男士服用抗氧化補充劑。抗氧化物質與精子健康有何關係？抗氧化劑的主要來源是自身合成和飲食，飲食上可以通過水果、堅果、蔬菜、乳製品、肉類等攝取。人體在代謝過程中產生自由基，當體內抗氧化劑量不足，未能抵擋自由基的攻擊，會引致氧化壓力（oxidative stress），因而產生大量活性氧（reactive oxygen species），影響正常細胞運作，導致精子受損。

樊志偉表示，過多活性氧對精子的製造、活動能力、成熟程度都有害處。而抗氧化劑正正可以清除活性氧，防止氧化壓力的破壞。如果同時有精子數量少、活動不良、形狀異常的問題而又找不到成因，可以試試服食補充劑，譬如抗氧化物質維他命C、E、番茄紅素等。但攝取過量亦可能出現副作用，服食前宜先諮詢醫生。2012年醫學期刊Journal of Andrology一份文獻提到，有不少非處方的補充劑用於改善男性生育能力，當中有每日建議用量和上限，以及可能的副作用（見右表）。

補充劑成效 未有科學實證

目前，醫學界對這些補充劑的成效仍未有一致結論。權威性的歐洲泌尿外科學會（European Association of Urology）制定的指引，對於使用抗氧化劑治療原因不明的不育患者，沒有明確建議，認為目前未有確實的科學證據證明有效。樊志偉強調：「服食補充劑未必有用，如果（不育）夫婦年紀大，不如直接考慮人工受孕。」

對於男性生殖健康產品的功效，香港大學藥理及藥劑學系講師陳潁琳認為，大部分保健品都僅屬輔助角色，「別以為食了就會很有效！一定要先正視原發的因素」。性生活正常的夫婦，在沒有避孕的情况下一年都無法懷孕，可定義為不育。治療男性不育，要先找出不育原因，因應不同情况而提供藥物或手術治療。現時藥物治療主要針對內分泌疾病，譬如性腺功能減退、腦下垂體出現問題，影響精子製造。

穿緊身褲 常焗桑拿 影響精子製造

樊志偉認為，男士想精子健康，最重要是注意日常生活習慣，均衡飲食。過胖或過瘦都會影響身體荷爾蒙分泌，降低睾丸製造精子的能力。另外，由於睾丸溫度提高會影響製造精子能力，因此應避免穿著太緊身的褲、電腦放在大腿上使用、經常焗桑拿。日常生活、飲食習慣與精子健康有關，適量運動、不煙不酒、不濫藥、保持正常體重，皆有利於精子健康。

陳潁琳補充，有觀察性研究發現，每周喝4杯標準分量酒精，會減低精子質素，包括精子數量、濃度和形狀。正準備懷孕的男女最好滴酒不沾。另外，網上流傳喝咖啡對精子帶來壞影響，例如數量減少、形狀異常。陳表示，有研究發現每日喝1至2杯咖啡不會影響精子質素，喝太多會否影響則暫時未有研究證實。

陳潁琳又提到，其中一款利尿藥螺內酯（Spironolactone，即去水丸），會使體內催乳素水平增加，長期服用或攝入高劑量可影響男性生殖能力。「女性餵哺母乳期間，當寶寶吸吮乳頭時，刺激媽媽腦下垂體分泌催乳素。螺內酯其中一個比較罕見的副作用是催生催乳素，甚至有些男性因而乳房增大。」

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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