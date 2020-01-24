世衛配方：DIY搓手液 盛器要講究

■自製酒精搓手液（100毫升）

◆材料：

* 乙醇（ethyl alcohol，96%）……80毫升或

異丙醇（isopropyl alcohol，99%）……75毫升

* 甘油（glycerol）……1.45毫升

* 雙氧水（hydrogen peroxide，3%）……4毫升

* 蒸餾水（已煲滾並冷卻）……適量

◆步驟：

1. 將乙醇或異丙醇倒進乾淨的器皿

2. 用針筒或膠匙羹（大約倒滿匙羹底部）量度1.45毫升甘油，加進器皿中

3. 用針筒或膠匙羹（大約倒滿大半隻匙羹）加入4毫升的雙氧水，以殺滅瓶內的細菌孢子

4. 加入蒸餾水至100毫升，攪拌至甘油完全均勻

5. 將液體倒進乾淨的膠樽待用

6. 等待72小時，確保瓶內的微生物被消滅後，存放在陰暗的地方

◆注意事項：

1. 可使用玻璃瓶或PE膠樽（polyethylene）盛載搓手液

2. 不要用PET（polyethylene terephthalate）、發泡膠碗、金屬

3. 如買到的是75%酒精，可不用加蒸餾水

4. 儲存時應避免陽光照射，以免熱力加速酒精蒸發