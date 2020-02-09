另一個胃：紅棗布丁配拖肥醬 給情人溫潤驚喜

後來查到，那次所吃的Date pudding，其實是來自英國的甜品，據說創自1970年代英國西北面的一所酒店。而所用的date，即是椰棗，味道非常濃甜綿密，所以布丁的質地也是濕軟綿密的。不過香港很難看到有賣椰棗的地方，大概在香港並不流行，所以才想到不如用紅棗代替，雖然質感和甜度都不同，但仍有棗的香味。而紅棗有食療功效，可以補血安神，很適合女性食用。既然是這樣，加上「date」又有約會的意思，那就用來當作情人節甜品吧。

先處理紅棗，可用刀身拍一下把紅棗拍扁，會更容易去核。將紅棗撕開取核，然後切碎，看你喜歡有多少咬口，我一粒只切了幾刀，所以紅棗皮吃起來還是挺明顯的，建議切細一點。用水先浸紅棗粒約兩小時，然後開中小火煮至軟腍，如水煮得快乾，可加水續煮。等紅棗變軟後，加入紅糖煮融，因為紅糖不像精製砂糖那樣容易散開溶解，會有一些顆粒，所以放進紅棗水中一同熬煮會更好。將紅棗紅糖煮至軟爛，約留100克液體即可。加入紅糖會讓布丁更有風味，而且色澤更深、更吸引。

在暖布丁上刺洞洞 淋拖肥醬

完成好紅棗糖漿後，預備蛋糕。一定要將牛油放室溫變軟才能打發至變白，加入雞蛋拌勻便可以，毋須打發起。之後加入粉類，粉漿會變稠，最後再拌入紅棗紅糖漿，麵糊的質感偏稀，所以最好預備不甩底蓋的焗盆。將焗盆薄薄抹一層油，避免沾底，倒入約七分滿麵糊，烘焙後會稍為升高。紅棗布丁焗好後，有一個步驟挺重要的，就是趁布丁還暖，在布丁上刺洞洞、淋上拖肥醬，讓布丁慢慢吸收約10分鐘，這樣可令布丁更濕潤香甜。

趁熱吃 軟綿綿

這道甜品有一個特點就是適合熱吃，有更軟綿綿的口感。若置於室溫或冰箱，建議吃之前把布丁蒸熱10分鐘，另外，拖肥醬也同時分開蒸熱，然後淋上大量拖肥醬，再配上雲呢拿雪糕，在冷熱綿甜交融之下，也很有戀愛的感覺。

◆紅棗布丁

※材料

˙紅棗……100克

˙水……100克

˙紅糖（brown sugar）……90克

˙無鹽牛油……50克

˙雞蛋……2隻

˙低筋麵粉……125克

˙鹽……1/3茶匙

˙泡打粉……2.5克

˙梳打粉……2.5克

（可做直徑5厘米小蛋糕10個）

※做法

1. 用刀拍一拍紅棗，撕開取出核，切碎，用水浸泡2小時，煮至軟身。

2. 加入紅糖煮至軟爛，待涼備用。

3. 牛油放置室溫變軟後，用打蛋器打至發白。

4.加入雞蛋打發均勻。

5.先攪勻麵粉、鹽、泡打粉、梳打粉，再分3次加入蛋液中，拌勻即可。

6. 加入紅棗紅糖漿，攪拌均勻。

7. 焗爐預熱180℃。在焗模內抹上牛油，倒入麵糊至七分滿。焗爐轉165℃，焗15至20分鐘。

8. 紅棗布丁出爐後，趁熱用鐵針在每個布丁上刺約10個小洞，淋上適量拖肥醬，靜置10分鐘等其浸透便可。吃的時候淋上拖肥醬和配上雲呢拿雪糕，味道更好。

貼士：紅棗布丁口感偏軟腍濕潤，吃不完的話可放進雪櫃存放3至4日，拖肥醬也可放進雪櫃儲存至少一周。想吃的時候，由雪櫃取出，將紅棗布丁和拖肥醬分開盛載，一起蒸約10分鐘，紅棗布丁可回復濕軟口感，拖肥醬也會變回流質，方便淋在布丁上享用。

◆拖肥醬

※材料

˙砂糖……90克

˙牛油……50克

˙淡忌廉……150克

˙雲呢拿油……1茶匙

※做法

1. 將砂糖放進平底鍋，倒入兩大匙水，中小火煮至稍變金黃色。

貼士：其間勿攪動，想把糖漿煮得均勻可不時搖晃一下平底鍋，糖漿很容易燒焦，注意爐火。

2. 糖漿煮至金黃色後，馬上加入牛油攪拌，要小心糖漿噴濺。

3.再倒入淡忌廉加熱，煮至濃稠成拖肥醬，再拌入雲呢拿油即可。

貼士：拖肥醬加熱時會較流質，放涼後變稠，進雪櫃後會稍為凝固，所以拖肥醬不宜煮得太稠，有需要亦可在熬煮時加水調整濃度。

曾參與二○一三年首屆法國工作假期，一整年待在法國，四出訪尋和學習法式地道烹飪及食譜。現常來往港澳兩地，會在這專欄鑽研葡、法、意等歐陸菜式。著有《出走，走進法國人家廚房》及《法國咬一口——61道在家也能做的法式料理》。網站：cookstuffs.com

文、圖 // 寶兒

編輯 // 蔡曉彤

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