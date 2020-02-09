U渠達人何鉅業 樓宇醫生抗疫心得 U渠倒熱水 小心病毒入屋

港人憂慮會出現2003年SARS淘大花園E座翻版。

現在好多人都知道要每星期在U形隔氣彎管注水，但香港測量師學會前會長暨建築測量組前主席何鉅業提醒，據SARS調查記錄，原來淘大花園有約六成單位由浴缸變為企缸之後，拆除了U形隔氣彎管，一旦沒有隔氣彎管，即使倒幾多水都無法阻隔帶病毒的液滴入屋。

他慨嘆，政府當年曾就是否要分隔屎渠和廢水渠、高低層分隔排水渠等加入建築物條例修訂之中，但最終不了了之。

他更憂慮近十年政府容許新樓設黑廁，若社區爆發，後果堪虞。

隔氣彎管乾涸四大原因

在防疫期間，訪問之前，打開窗戶讓自然通風；眼睛隔着眼鏡點頭示意，代替握手；口罩維持戴上。何鉅業解說，一個室內空間和室外互通的地方就是門窗、渠道和氣管，只要做好這三方面的基本功，其實不需要太擔心病毒入屋。

他拿着U形和樽型隔氣彎管解釋，家居洗手盆或鋅盆底大多安裝樽型隔氣彎管，主要因為美觀和節省空間，但缺點是樽型設計較易卡住垃圾，出現淤塞時要扭開杯位清理；而地台去水位大多使用U形隔氣彎管，一般淤塞時單用通渠泵或通渠劑就能夠解決。兩者隔氣原理相同，透過貯水形成水封（water seal），阻隔連接大渠的臭氣和昆蟲入屋。「正常是應該有足足一杯水，只要有水，隔氣彎管就是一個好好和足夠的絕緣體。」

但問題是很多家居習慣維持浴室地面乾爽，多用拖把抹地而不是用水冲洗，令隔氣彎管乾涸而未能發揮隔氣作用。SARS期間，淘大花園E座病人腹瀉後，帶病毒排泄物進入連接上下單位的大污水渠內，由於上下單位地台去水位U形隔氣彎管乾涸，這些帶病毒的液滴因而滲入屋內。

長開抽氣扇 抽走U渠水分

何鉅業提到，除了不倒水會令隔氣彎管乾涸之外，還有三個情况會造成乾涸，包括當關上浴室門，同時啟動抽氣扇，廁所會出現負氣壓，抽走隔氣彎管水分，因此他一再強調使用抽氣扇時要留有窗縫，而且不要長開抽氣扇。

第二，是當其他住戶排水時可能會形成虹吸作用，抽走你的隔氣彎管水封，因此新式隔氣彎管都設有俗稱「冬菇頭」的反虹吸閥，容許流入空氣，平衡因鄰戶冲水造成的氣壓差。第三，當室內氣溫較高和乾燥、而且太長時間沒有倒水，水封亦可能會蒸發。

衛生防護中心提醒住戶每星期為U形隔氣彎管注入半公升清水。何鉅業提醒注入冷水就可以，千萬不要注入熱水。以往不少通渠師傅教在渠口倒熱水，既可去油亦殺蚊滋，但他提醒，現在這個疫症敏感時期，如果渠內有病毒，倒熱水會產生霧化，病毒可能揮發，進入室內。

聽聲聞味 檢查有無隔氣彎管

上述種種，其實只要如常冲涼、洗臉、煮飯，鋅盆、企缸去水位基本上長期貯水，要當心的是經常被忽略的馬桶旁、廚櫃底去水位。不過最麻煩的，是原來你的地台去水位根本沒有安裝隔氣彎管。SARS時，淘大花園就被發現，六成單位轉成企缸後，拆除了隔氣彎管，即家中去水位和連接上下單位的大污水渠完全是無遮無掩，病毒自然可以暢通無阻。

要如何知道家中有沒有妥善安裝隔氣彎管？何鉅業說，部分隔氣彎管正正安裝在去水位正下方，只要用電筒一照，見到水沒有完全流走，而是半滿，即有聚水能力。但有不少隔氣彎管放在通往大渠的中間或較遠處，肉眼無法看到，需要由專業師傅插進通渠棍，感測是不是有轉彎位置，最準確的，當然是鑿開牆身看看。還有一個小竅門，就是儲了一定水量後，一下子放水，「水放到最後，如果一直流得好暢通，沒有一些咕嚕咕嚕聲音，亦沒有出現少少回流情况，好可能沒有隔氣彎管，但要好細心觀察」。

尚有一個更簡單準確的方法，「好簡單，就是聞不聞到臭味。如果你經常聞到臭味，你放完水，剛冲完涼或洗完地，好快又聞到臭味，這就代表無隔氣。」操作正常的隔氣彎管，可以防止曱甴、昆蟲沿渠管爬進屋內，如果有曱甴從渠道爬進來，即代表沒有隔氣彎管或隔氣彎管乾涸？他說照道理是，但要留意，曱甴可能從門窗爬進來，只是在去水位匿藏。

如無隔氣 厚膠紙封去水位

如果發現去水位真的沒有安裝隔氣彎管，最好馬上找師傅安裝，但最折衷的方法，是先用厚膠紙封住去水位，確保沒有水氣和空氣進入室內。值得留意的是，其實馬桶廁盆都內置了隔氣彎管，如果要離家一段較長時間，如一兩星期或以上，廁盆有乾涸風險。因此離家之前應蓋好廁蓋，用膠袋包好，同時用膠紙封好所有去水位、鋅盆口，最好是同時關掉水掣，以防離家時出現爆水喉的情况。

雙管設計 為何難執行？

不少人以為，俗稱「屎渠」的污水渠，和鋅盆、地台廢水渠是兩條渠。何鉅業說，其實在SARS前，香港普遍樓宇都採用兩渠流向一渠的綜合式污水渠設計，但SARS後出現帶病毒排泄物液滴從地台去水位回湧的情况，存在傳播風險。因此，SARS後房協、市建局及部分私人發展商都曾轉用兩組獨立系統，但幾年後大家又重新起用綜合渠。

他指出在SARS前後，政府曾提出建築物條例修訂方案。「當時業界有聲音說建築物條例太舊，不太配合新樓宇設計，包括男女廁所比例不平衡、渠管走向問題等，可不可以一次過修訂條例呢？」他記得，其中包括研究將雙管設計（將污水渠和廢水渠分開）、高低層分隔渠管的建議放進修訂條例裏，但拖足十七年都沒有下文。

高低層分隔渠管 減污水倒灌風險

雖然雙管設計能夠減低傳播疾病風險，但原來多了喉管會增添建築設計難度，而且沒有廢水冲刷喉管，污水渠或會較易淤塞，「所以有好有不好，這些本來是研究要考慮的細節，但好不幸這個研究做了十七年，都未曾有結論」。他認為，高低層分隔渠管有強制推行的必要，香港有大量高層樓宇，一旦地渠、沙井或污水渠下方出現淤塞，很可能導致污水倒灌湧進低層單位。因此他認為有必要將地下至四樓獨立一條渠，四至三十樓作另做一條渠，因為即使淤塞也不會堆積到四層樓高。

屋宇署稱在SARS後，在二○○三年六月已向註冊建築專業人士發出作業備考，建議業界將鋅盆等污水引入地台去水的 U形隔氣彎管，令隔氣彎管不易乾涸。但究竟政府在SARS後有否打算將雙管設計加入建築物條例修訂？最後為何會胎死腹中？屋宇署在截稿前未有回應。

黑廁設計成家居健康大隱患

不過，何鉅業說雖然條例上在SARS後沒有強制的大變化，但業界人士基本已自動將高低層污水渠分隔，甚至有一段時間紛紛採用自動貯水式隔氣的設計，其實是有進步的。「經歷SARS後，大家都學識了好多東西，包括市民對樓宇保養維修的警覺性強了，大家亦比較願意接收信息。」

但比SARS更加倒退的，是為了滿足業界要求令新樓設計更具彈性，早十多年開始政府容許住宅有黑廁（即無窗戶）設計。「容許黑廁，令新樓設計單位可以逼狹一些，少興建光井，少建凹凸位，就可以四正地排滿一個單位。」但以前舊式設計，廁所一定會見到天和吹到風，而陽光無疑是最好的天然清潔劑，涼風亦可以帶走氣味和污染物。「雖然現在黑廁有機械抽風標準，但業主和住戶並不見得會定期清理抽風喉。我不是說黑廁一定不好，但現在是否應檢視一下黑廁政策呢？」

他尤其擔心劏房的衛生情况，因為他見過有劏房廁所抽風後其實是吹回屋內。他指出，合法的分間單位是由小型工程機制規管，雖然不用入則，但要申報小型工程，確保走火通道、防火門牆正確，跟足規例更改渠管。「屋宇署『百樓圖網』可以查到申請小型工程記錄，理論上有申報的不會太離譜，屋宇署亦會抽樣覆核。」

三十年測量師生涯 難忘改裝SARS病房

五十歲的何鉅業，談起三十年建築測量師生涯，他說最難忘必然是SARS。SARS期間，測量師學會前輩加入調查組幫忙找出淘大花園爆發疫情源頭，而尚年輕的他就自發和其他行家聯手，研究幫助淘大居民的補救方案，「為了保證U形隔氣水滿，我們當時想出一個排水分流設計，在鋅盆底排水位引多條喉接落去地台U形隔氣，因為洗臉洗手鋅盆總有水，就可以保持地台去水都是濕的」。

兩周通宵輪班 完成改建

當時他於顧問公司工作，公司臨危受命要負責改裝醫管局醫院，即時騰出空間改裝成SARS病房，「做了好多間醫院，但做黃大仙醫院的經驗特別深刻，因為醫院好舊，設施落後，卻要加裝一些先進的設備和間隔。而且當時坦白講，整體醫管局、政府做這些傳染病房的經驗都不多。我們面對好多限制，包括空間限制、工作流程限制、供電限制，要加裝好多抽氣位置、排污排水渠位置、加裝廁所都是好大挑戰，而且醫院入面有病人」。

他們當時甚至未完全掌握SARS病徵資料，一班年輕人就戴着N95、頭套，穿上防護衣戰戰兢兢地出入高危位置如隔離病房，花了兩周輪班通宵達旦完成改建。「回想整個過程，和醫護同事一齊努力去衝，即使SARS病房只是好簡單，甚至是簡陋的設計和建造，但真的合乎安全、有效、有用，可以幫手即時解決一些疫情的需要，那一份團體精神和使命感我仍然記得。」

相比起建築師、工程師，公眾未必太認識測量師的職責，何鉅業說測量師有很多類型，建築測量師簡言之是「樓宇醫生」，由幫屋宇署執法檢查樓宇僭建等問題，到新樓設計、監工，以至舊樓維修保養，都是建築測量師的工作範疇。

SARS後多舊樓改裝 建築測量師搶手

他自問讀書不在行，中學讀工業學校出身，發現自己喜歡「鬥木」製家俬，又喜歡畫圖則，一九八○年代初機緣巧合入讀理工學院測量科。他說自己很幸運，八○年代初香港經濟低迷，建築測量並非很有前景的行業。幸而畢業時經濟好轉，見證一九九○年代城市發展速度加快、人口暴漲帶動住屋需求、政府推動新市鎮和金融中心發展、大力投放資源發展公共基建。而且戰前樓宇到了九○年代已屆五十年樓齡，浮現各種維修問題，建築測量師變得非常搶手。即使是一九九八年金融風暴、二○○三年SARS影響新樓發展，人們反而放眼將舊樓改裝維修，建築測量師仍有需求，簡直可以說是抵抗經濟周期的職業。

不過他謂外人眼看風光，其實行業仍是有高有低，做測量師要有一份熱誠，在艱難的時候要肯做一些艱難的工作。「你建新樓，做項目管理，在發展商裏運籌帷幄、好高層次，當然好開心啦，但要行到去睇喉管睇後巷，捐窿捐罅去解決問題，不是所有測量師都有熱誠。因為花無百日紅，始終要有心理準備。」

在網上搜尋何鉅業的資料，會見到他在反修例運動中被連登起底，指他在網上斥罵示威者，他也是二○一一年的特首選舉選委，有份選出梁振英做特首。記者詢問他回應，他只回道：「不會回應政治議題」。

家居防疫戰 公用地方都要check！

香港測量師學會建築測量組主席黃健兒補充，在疫情當前，除了清潔自己單位，亦要檢查公用空間和大廈保養，實踐「自己大廈自己救」。他認為業主立案法團應馬上行動，保持公用渠、地渠不會有淤塞、爆裂情况。而且確保沒有污水渠亂駁雨水渠，以及渠管沒有滲漏，否則有可能污染公眾地方，帶來風險。

學會打算在本周出版市民家居衛生懶人包，加上較早前已發信教育局，希望將大廈維修保養或定期維修的想法，加入中學生課程。而且，學會計劃在今年內成立樓宇事務專家裁定中心，幫市民解決家居漏水等責任誰屬爭拗。

文 // 彭麗芳

圖 // 楊柏賢、彭麗芳

編輯 // 王翠麗

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