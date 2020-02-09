副刊

星期日生活

在大學教植物學：地衣的三位一體

【明報專訊】備課時，我實在有點猶豫，未知道暑期到大學參加短期進修班的中學生會有怎樣的反應，他們會是玻璃心，抗拒重新學習？還是感到新奇，擁抱新學問？

上 / 下一篇新聞