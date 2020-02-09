七情上面：殘局當前 一個護士的摯誠問候

有一年冬天，他老遠到法國參加靜修營三個月，他與六個中年男士同住一間木屋。他是long stay，其他人只是短住，很快各不相讓，發晒脾氣，共處斗室，火藥味濃。夜幕低垂，南半球的澳洲佬怕冷要關窗，加拿大佬要開窗透氣；越南佬要關燈才能睡，法國佬怕黑燈不可關。各不相讓，deadlock ！

他跑去問法師如何擺平？法師叫佢試下「開茶會」跟大家聯誼下。咪玩啦，佢哋六國大封相，個個四張幾嘢，自有主見，大纜都扯唔埋。他為茶會一事，煩惱不堪，而且冇得拖，晚晚焗住六個躁男，好易爆煲。他無奈地到附近「曠野」散步，百思不得良方。他最後真心投降，放棄思考，把問題「交番出嚟」，攤大手板，冇計。畢竟呢個世界，唔係所有問題都有答案。

回到當下身心的感受，他靜心「投降」之後，在曠野之中，只得自問why am I here？我坐在他旁邊，聽他複述七年前的那個情境，無端端在六個中佬的糾結中間，懊惱愁煩，唯有獨自避靜於灰濛濛的「荒山野嶺」。在旁聽故事的我，也很能感受到Sam那一刻，「救命，點解自己會喺呢一度！」當他心靈放空之際，靈感閃過，決定在茶會就叫那六個中年男人，分享一下大家為何到寺院靜修吧。

Sam 先表白自己愛惜父親，但父母的互相爭吵和仇視，令他長年受困於愛與痛之中。之後，A說他因為未能如老父所願做運動員，只差少少未能達標，後來酗酒、破產。B是醫生，車禍之後，臉上留下一個大疤痕，家庭和事業也困難重重。C患了嚴重depression，家人離散，個樣一睇就知——生人勿近！D……。大家都過了半世人，人生悲苦，各有解不開的死結。明白、體諒、溝通，老生常談，顯淺的道理，如果真的有勇氣坦白分享，往往能打開死結。開窗關窗、開燈關燈，「訴求既真實，又對立」，冇得轉彎。但茶會之後的那一晚，奇蹟發生，怕黑的，自願關燈；怕冷的，自願開窗。互諒相讓，原來窗可以半掩，燈可以半關。灰色地帶，因為連結，可以親和。Sam有所感悟——開心學做和事老，當中好吃力，尤其要自己不take side，但令心結打開好重要，減輕生活之苦，覺得寬心、滿足。

在醫護宣布 有所行動的前後，我的老友們傳來手機短片：邊境口岸，人潮過關入境，爭先恐後人頭湧湧。旁白是一串粗口，「咁樣湧入嚟，香港今次死L梗……」這些「殺到埋身」的影像，令我坐立不安。自此，我小心「隔離」負面情緒，不讓自己掉進情緒漩渦。

Sam也收到類似的短片和公開信等等，各自堅持，互相指罵，給Sam觸發「條件反射」式的嬲怒、煩厭和驚恐的情緒。當刻他發現身體裏面好亂，明顯是雙腳「發抖」，胸膛一陣「寒意」和「重壓」，絕不平靜。因此，他從媒體取得不同資訊的同時，更小心留意身體發出的信號，避免一不小心，掉進漩渦影響生活。

我和Sam同屬一個群組，上星期六收到朋友傳來某醫生的公開信，呼籲同事緊守崗位，但語帶說教和譴責。同日，又看到一些社會人士，指摘罷工是「搞政治」、「乘人之危」、「放棄救人天職」、「置市民大眾生命健康利益於不顧……」我和Sam沒有參與討論。Sam 則在群組分享了一封他寫給醫護同事的信：

「我給 親愛的醫護友人，就明天的罷工，送上摯誠的問候。

我們一直在醫院生活，大家朝夕相對，好像家人一樣。見部份成員逐漸承載不了當下情勢的壓力，我自然甚覺憂心，怎麼不想您不要勉強，先照顧自己，即使這話可能惹來街上朋友的誤會。

請您不要為暫時的退下而悔疚，我們一直照顧市民健康、平安，我們同而為人，當中也必然包括你、我。

回想我們在高壓、不能出錯的環境一起工作多時，實在感謝你支持到「今天」。為有你同行感到榮耀。

相信我，任何時候，當你感到有力量可以回來，我也是滿心歡喜。

祝你平安健康，正如我祝願傷病者平安，沒有分別。

目前，一如既往，按我的條件，提供能提供的服務，不用掛心，我會小心。

隻字片語難盡訴此刻心情。

僅此，送上摯誠的問候。」

他用平靜、體諒、接納的語調，體會罷工同事的壓力與掙扎，大家都是香港市民，市民當中必然有你、有我，醫護在高壓辛勞的香港醫院工作了這麼多年，都是工作盡心的。你、我、他，沒有分別。

修行多年，Sam敏感於人的生活之苦。讀他的慰問信，令我更感受到醫護的壓力。他說，寫這些文字時，他不是「用腦」下筆，而是「用心」聆聽自己，從具體的體驗，選詞用字，浮現出來的字眼，是「超標」、「高壓」、「不能出錯的環境」、「一起工作多年」……這些回應，都不是從腦袋即時跳出來的抗爭與指摘，而是醫護能共感的切實經歷。Sam說，現代醫療系統愈來愈先進，好sophisticated。醫護是駕駛一艘超巨型的精密太空船，不能絲毫犯錯，生怕搞出人命。醫護長期都是付出、服務，「唔會起飛腳」，「根本冇位走」，不要說罷工，連自己請病假，每每都有愧疚感，不好意思為同事加添工作壓力。可想而知，要到罷工抗爭呢一步，內心的掙扎有多難受。罷工延遲治理病人、上司指摘他們是逃兵，其實，每一句指摘，夭心夭肺！政府不能回應同事的感受，他們極之憤怒。罷工醫護的內心，各自背負一個情緒壓力煲。Sam的體諒與問候，因此也更加貼心。

發出那封問候信，他樂於見到身邊支持和反對罷工的朋友都一一受落，至少沒有令朋友增添煩躁。字裏行間的共感，並非在腦袋運作的政見對錯，也不是道德判斷的條件反射，而是在具體生活所經驗的善意與共鳴。Sam說，多年來，他面對過不少走投無路的殘局，每一次都給他增添生活的感悟。當下的香港困局，他相信有更深的功課，讓他學習如何在此時此地成全自身的意義，感受照顧與被照顧的真誠笑臉。

認識Sam已經有四、五年，但從沒有深入了解他的經歷。今次約他傾談，談罷工之外，也想知道多一點他不太「尋常」的工作與生活。

我倆不抽煙，但很高興可以在餐廳半戶外的抽煙桌上，安頓下來。他說，「我唔會『碌手機』，疫症消息看得多會頭痛。」Sam做全職護士十多年，2012年決定轉為半職。這是一個不尋常的決定。他本來熱愛護理工作，但資歷深了，醫院的運作愈來愈多規條，處理事務的壓力大增，照顧病人的滿足感反而減少了。他不想生活的主軸全是這類工作；半職之後，騰出更多時間給自己。2013年更停職一年，與任職大學講師的太太，以及一位醫生，入住法國梅村，跟一行禪師學習正觀修行。

回港後，半職工作，一直到現在。起初也有掙扎：香港中產階層，一般都追求穩定收入，沒有了長工，往往不安、恐懼。Sam學習與心中的恐懼對話，有時也會想，返多一日工，就搵多一日錢，我為搵錢返工？我為什麼返工？經過很短的適應期，他找到了平衡，生活的主軸是生活，工作只是生活的一部分，不是全部。半職不會壓得透不過氣，可以用心照顧病人。Sam說，最喜歡餵飯、洗傷口，見到病人開心，自己也開心。Sam 雙眼炯炯有神，樂在其中。有病人話背脊痕，他會為病人拗痕，甚至會試用新的方法，為病人洗頭。做出這些沒必要的事情，有時令他的同事驚訝。

我們笑說，有朝一日，隨時也會是病人。今天悉心照顧人，或者明天被人悉心照顧，同樣是福分。諗深一層，人生的意義為何？有需要的人，被關愛，那一刻的笑容，不就是生活裏一幅美麗的圖畫。

放下身段、放下聰明才智、放下我啱你錯的對立，感受自己內裏的聲音，體會別人當下的掙扎，生活就會多一點愛與包容。都是最老套的人生智慧，卻能減輕人世的悲苦。林鄭滿腦子政治密圈，抗爭也有攻守的計算。過去我撰寫不少社會文化評論，政論交鋒，不會有閒情跟你開茶會、說苦衷。一個活力充沛的社會，有戰士，有議士，也有身先士卒的義士，更需要分憂解愁的治療師。除了時事評論員、KOL之外，若果多一些人像Sam，默默扮演一個復和舒困的角色，在香港這個殘局之中，會多一份活下去的力量。

擱筆之時，醫護擱置罷工，情緒繃緊，覺得敗陣、沮喪。面對林鄭的敵意，排山倒海的攻擊，以及可能出現的秋後算帳，內心掙扎一定更深。個人覺得，罷工已對政府施加壓力，入境人流壓縮了，只是林鄭口硬，不肯承認政策收緊與罷工有關。大家緊張客觀的成敗，但「成敗」還有其他更重要的價值考量。醫護為公眾利益付出代價，承受巨大的壓力，內心也許覺得挫敗、無助、無奈，但撫心自問，罷工的訴求，是為了更有效防疫、更好的保護香港，這個善良的初衷，任誰都不會不認同，而封關也是大多數人的訴求。香港正正需要你和我，有勇氣站出來說誠實話。世界變得愈來愈殘酷荒誕，在苦難中堅持正直善良，本身已經是一種可貴可敬的成全。

文//馬傑偉

編輯//鄭志輝

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