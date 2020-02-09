我們都係人 我們都會驚——清潔工口罩裏的愁

新的一疫將要降臨，清潔工的心聲，在社會聲嘶力竭的罵聲中顯得微弱，幾被淹沒。「點解冇口罩？（外判清潔工的工作）係咪食環署、係咪政府判出來吖？係政府包㗎嘛，點解唔畀呀，當我哋唔係人呀？」當年中國總理溫家寶到淘大視察時，藍姐正在現場，政府外判街道清潔工，一晃眼又做了17年，那時清潔淘大SARS疫廈對出的街道，口罩都冇個；今天在觀塘區掃街清垃圾桶，又遇武漢肺炎，一樣口罩都冇個，但她更憂心了。

日哥是外判清潔公司負責人，負責安排某區約400名街道清潔工工作，近日得知酒店等私人地方如出現武漢肺炎確診者，食環署有機會派當區外判街道清潔工入內消毒，他說很多伙計年紀大，「真係中咗都唔知咩事」，我們向食環署查證日哥所言，署方確認：「收到通報後，本署的分區環境衛生辦事處會迅速組成消毒隊（每隊成員最少包括1名衛生督察，以及2名或以上清潔工人，人數需視乎實際情况而定）到指定地點清潔及消毒」；就某酒店個案查詢：「本署共派出3名衛生督察以及3名外判清潔工，在患者曾入住的酒店房間／可能曾受污染的地方清潔和消毒。」

問阿頭攞口罩 他叫我問政府

其中一間曾有確診者入住的酒店則回覆，食環署曾派7人到酒店消毒，工作包括以漂白水消毒環境及將房間食物丟棄等；食環署強調有清晰指引，工人必須穿著足夠個人防護裝備，包括全身防護衣、面罩或護眼罩、外科口罩、膠手套及膠靴。

日哥亦記得食環幫辦跟他「爆了一句」：「有年齡限制的，60歲或以上都不應該入去。」記者三度問及食環署該措施有否年齡限制，署方未有回應。

藍姐63歲了。想撲個口罩開工，女兒只能為她籌得兩個，也試過收工收起口罩明早再用。藍姐問阿頭，阿頭叫問政府去；問來監工的食環署人員，又叫她問阿頭。「一定要給清潔工人派口罩才是嘛，啱唔啱呀靚女？口水痰吐入垃圾桶，不是我們清潔嗎？那些不夠污糟嗎？」她最着急時聯絡到清潔工人職工會組織幹事梁芷茵，才獲口罩解困。職工會早前派500個，得到機構捐贈2000個後，分10個一袋能發給200名工友，過年前訂口罩下的單還未能確認會送到，「當然最好政府會負責任……」

指引與執行 兩回事

我們另接觸到曾入SARS疫廈單位消毒的范女士，當年她屬於食環直接聘請「特別隊」的清潔工，由一名衛生督察帶她和另一名工人負責一個單位，即便是今天的「消毒隊」。范女士快滿60歲即將退休，亦已轉職另一部門，但她聽聞去年底內地傳出武漢肺炎疫情後，「掃街阿姐已被告知萬一出動要怎樣，亦有幫辦教如何著保護衣」。外判工藍姐就知道自己跟政府工「爭天隔地」，「我打電話給在政府做的工友，想問拿幾個畀我用吓先，她說以前都有，現在可能冇了，一日只配到三四個，我說我一個都冇呀」。

日哥說2009年爆發豬流感後，外判清潔工合約加入要處理疫情的內容，問藍姐知道嗎？「我唔識字，可能有寫嘅，聽講都係有」，阿茵則解釋，「政府好多時不是沒有指引，但如何執行是另一回事。合約寫要有黑色鞋，現實是拖鞋都冇一對。」早前署方便曾發出清理催淚氣體殘留物指引，一些外判公司也會張貼，但「工友年紀大，未必識睇字，又有些是少數族裔，告訴他們有新的紙貼出來，他們會說乜貼咗紙咩？」另外食環署一般會派人抽樣了解清潔工的工作情况，「但抽樣是由管工抽，管工抽熟的、聽話的人來答，作用就不大」。

那到底有無發過武漢肺炎的外判清潔工指引？日哥說未收到，「因為社區未爆發，它（署方）不會咁快就有」，「佢哋係咁㗎啦，見步行步」。

請教中大醫學院內科及藥物治療學系教授胡志遠，他建議街道清潔工最基本的裝備，要有手術口罩、一套可替換的工作服、一雙防水膠手套；做粗重工夫常用的棉製手套密度不高，亦會吸收受污染的液體，而清潔工常執拾有分泌物的紙巾等，「（棉手套）從感染角度基本上是不設防」，膠手套較適合，戴上手套亦不要亂摸口鼻、袋和衣服，收工後要先用洗潔精清洗手套，再用1:49稀釋漂白水消毒。另外工具車最好帶上梘液和清水，「他們在街道上工作，好難經常洗手，但會處理很多（可能含病毒的）液體，單靠酒精搓手液其實不及有水洗」。他說若外判公司未獲得新指引，SARS時期的也可參考。

70萬口罩 僅夠一日一個

「冇辦法啦」，藍姐說了好多次。女兒擔心她，說「你們不是有工會嗎？叫他們支持遊行罷工嘛，冇口罩唔好開工」。她回，「一個兩個罷工，佢當你搲痕，唔睬你㗎，咪當你曠工，全部人去佢就冇辦法」。事實上，環境衛生大聯盟日前已警告多間公司口罩只夠應付兩星期，大量清潔工或會因沒口罩停工，敦促政府供應。政府昨表示懲教署將增產70萬個口罩分配給政府外判清潔工。截至2018年底，食環署、康文署、房屋署、產業署共聘請21,718名外判清潔工，而食環署外判街道清潔工分19區及跨區共8867人，如以此計算，70萬個口罩可分給每人約32個，如一日只用一個，夠用一個月。

其實藍姐很不喜歡戴口罩，她細細聲問，疫情「有冇咁快過時？」我們答恐怕要等到天熱啊，「咁陰功囉，我哋清潔點算呀。」聊得久了，藍姐聲音漸低，呢喃着上年8月起做手術休養4個月，做什麼手術呢？她低頭，來回按擦手指，「心臟囉，起搏器，發炎又拔出來，做兩次手術了，都死唔去……」最後自己掃走語氣中的沮喪：「好啦，新年啦，身體健康就得喇，唔好要求發達唔發達，𡃁妹可？」她望向阿茵，眼神帶幾分親暱和依賴，站起來輕拍阿茵的臂，我才發現原來眼前人好細粒。此刻藍姐大概禮貌地笑着吧，不過微笑與哀愁都在口罩裏面，別人總看不見。

註：文中除胡志遠及梁芷茵外，受訪者名字皆為化名。

文、圖// 曾曉玲

編輯// 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao