不過，全球口罩短缺是不爭事實，香港政府介入無能，連醫護都不夠，外判清潔工叫苦更是無人問；另邊廂，染病與隔離的數字不斷跳升，疫症帶來的恐怖感沒有隨病毒資訊增加而緩減，人們仍然恍如得了強迫症一般見口罩就撲，聽說過有人要儲備半年！Josef. L今期撰文論恐慌，他也認為相比起世界其他地方，現有的論述工具並未能全面解析，因為有獨特於香港的因素。上周提醒不要過分強調以口罩抗疫的李瑞山醫生今周續撰文，有多年防治愛滋病經驗的他說，恐慌不全是壞事，但是時候轉化為可行和可持續的公共衛生策略，主張「不如承認傳播的必然性和設法減低爆發聚集性傳播的可能」，而當隔離中心廣遇地區反對，預期個案大增將無法負荷下，他認為考慮家居隔離病患家屬更加實際。

醫護罷工暫擱，「三松閣」今期來了一個加長版，寫近期不時聽聞的「道德勒索」；被認為是武肺「吹哨人」的李文亮醫生失救辭世，在網上引發兩極的評價以至論爭，安徒想起哈維爾。

好像不少人記掛起當日一身保護衣到前線的董太，人們笑她，但原來她用行動表明了，驚就兩份。

編者話// 黎佩芬

攝// 蘇智鑫

美術// SIUKI

編輯// 蔡曉彤

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