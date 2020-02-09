【明報專訊】撲口罩停不了，又來搶米，有人問我，香港比內地的恐慌還要大囉，內地搶一兩天便停，香港搶完一樣又一樣，是咪因為香港無生產？話口未完，便傳出超市廁紙搶到無晒，可樂無晒，就算有關方面不停強調封關不影響貨流，內地過年後復工供應將回復穩定，仍無法安定人心。
不過，全球口罩短缺是不爭事實，香港政府介入無能，連醫護都不夠，外判清潔工叫苦更是無人問；另邊廂，染病與隔離的數字不斷跳升，疫症帶來的恐怖感沒有隨病毒資訊增加而緩減，人們仍然恍如得了強迫症一般見口罩就撲，聽說過有人要儲備半年！Josef. L今期撰文論恐慌，他也認為相比起世界其他地方，現有的論述工具並未能全面解析，因為有獨特於香港的因素。上周提醒不要過分強調以口罩抗疫的李瑞山醫生今周續撰文，有多年防治愛滋病經驗的他說，恐慌不全是壞事，但是時候轉化為可行和可持續的公共衛生策略，主張「不如承認傳播的必然性和設法減低爆發聚集性傳播的可能」，而當隔離中心廣遇地區反對，預期個案大增將無法負荷下，他認為考慮家居隔離病患家屬更加實際。
醫護罷工暫擱，「三松閣」今期來了一個加長版，寫近期不時聽聞的「道德勒索」；被認為是武肺「吹哨人」的李文亮醫生失救辭世，在網上引發兩極的評價以至論爭，安徒想起哈維爾。
好像不少人記掛起當日一身保護衣到前線的董太，人們笑她，但原來她用行動表明了，驚就兩份。