甜蜜Quicknote：花花愉景灣 浪漫打卡

◆愉景灣

日期：即日至2月16日

地點：愉景灣D'Deck和愉景北商場

查詢：2238 1188

360度鏡屋 戀上魔幻風

荷里活廣場2月份舉行「水引風鈴祭」新年及情人節活動。活動以日本傳統水引風鈴做主角，運用300個風鈴塑造充滿少女心的「幸福水引風鈴桃花園」，以及充滿魔幻風味的「風鈴藝術鏡屋」等場景。

當中鏡屋最受歡迎，最多人排隊拍照，事關屋內360度的鏡面，情侶可拍攝到無限延伸效果，相當有趣！

◆荷里活廣場

日期：即日至2月16日

地點：九龍鑽石山龍蟠街3號

查詢：2118 8811

中西美食 甜蜜「味力」

今個情人節，金域假日酒店旗下多家餐廳炮製風格迥異的情人節套餐，以多國美食締造「甜蜜味力」。Osteria意大利餐廳以4道菜式半自助情人節燭光晚宴（$788起/位）打頭陣，情侶在浪漫的燭光下，可細味20多款的自助海鮮頭盤，以及湯品和甜品。主菜則可三選一，嗜肉的話必選「黑松露燒牛仔柳」（圖）。喜歡海鮮的話，不妨考慮Bistro on the Mile的情人節海鮮美食自助晚餐（$668起/位），吃盡多道海鮮冷熱盤菜式，其中日本長腳蟹、凍龍蝦和即開生蠔為回本之選。鍾情中菜的話，龍苑中菜廳的二人情人節晚餐便最合心水，套餐落本選用花膠、燕窩和鮑魚等高級食材，1天前預訂更可獲得優惠價每位$1588起（原價$2398起）。

◆金域假日酒店

地址：尖沙嘴彌敦道50號

Osteria意大利餐廳

查詢：2315 1010

◆Bistro on the Mile

查詢：2315 1118

龍苑中菜廳

查詢：2315 1006

整理：陳麗斯