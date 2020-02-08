「韓」冬限定！ 江原道追雪 冰湖釣冰魚

位於南韓東北的江原道離首爾約3小時車程，是不少韓國人的追雪勝地。每到冬天的周末，當地人都會把握空檔，前往江原道的冰天雪地享受小假。當中必到兩個地方：平昌、華川。

2018年冬奧場地 設6條滑雪道

平昌屬韓國最冷、雪量最多的地區，一年約有三分一時間都處於攝氏零度以下。它亦是2018年冬季奧運會的舉辦地，有「最冷奧運會」之稱。滑雪愛好者或純粹想體驗滑雪的遊客，大都會到平昌Alpensia滑雪場。場地曾被用作舉辦多個國際滑雪賽事，共擁6條滑雪道，專為不同程度的滑雪者而設。即使只是略懂皮毛的初級玩家，亦能在長近1.4公里的雪道中飛馳，空間非常充裕。同場亦設有體驗區，供滑雪新手專用。不諳滑雪者，可報讀滑雪場開辦的滑雪課程。課程由操英語的教練小組教學，記者學習了半小時，已大致掌握基本技巧，沒想像中困難。課後大家可盡情在體驗區內練習，或挑戰初級賽道。住宿方面，難得遠道而來，不少遊客都會選擇過夜，下榻鄰近滑雪場、Alpensia度假村內的酒店，爭取更多滑雪時間 。

◆平昌 Alpensia滑雪場

地址：江原道平昌郡大關嶺面率峰路325

查詢：www.alpensiaresort.co.kr（設酒店、入場費、租借裝備及教學課程等詳情）

■冰湖垂釣 即烤即吃肥美山鱒

除了到平昌滑雪，許多遊客都會把位於華川、一年一度的「華川山鱒魚慶典」（Hwacheon Sancheoneo Ice Festival）併入行程，一次過滿足貪玩的心癮。該慶典乃韓國冬季大型盛事之一，每年平均吸引超過100萬人次入場。活動包括冰釣、手捉鱒魚比賽、雪橇、冰壺比賽等，當中以冰釣最受歡迎。

冰面鑿小洞 魚兒冰下暢泳

華川以山鱒魚聞名。每到冬季，魚兒特別肥美，吸引不少當地人及遊客前來冰釣、即烤即食。冰釣，即河面結冰至一定厚度，人們站在冰層上，於冰面鑿一個小洞，往冰層下川流不息的河水垂釣。趣味在於人能站立在河面上，同時隱約看到冰層下正在暢泳的魚兒。猶幸，慶典中的冰洞不需自己親手開鑿，洞孔已由大會工作人員代勞。為了讓遊客都能有斬穫，大會於慶典期間，每天都會往河道放入1至2噸山鱒魚，亦規定每人最多只能帶走3條魚獲。冰釣後，大家可把魚兒帶至鄰近的燒烤場，讓專人為你烤製鮮魚，大約15分鐘即可享用熱騰騰的烤魚。溫馨提示，有興趣冰釣的遊客，出發前緊記留意官方消息，事關活動有可能受天氣影響而改動，假若河面未能結冰，冰釣活動或會改為普通河上垂釣。

◆華川山鱒魚慶典

日期：1月27日至2月16日

地址：江原道華川郡華川邑山川魚街137號

交通：官方設外國遊客專用的接駁巴士，即日來回首爾及華川，車費每位5000韓圜，約33港元，查詢：bit.ly/2GvzYQL

冰釣費用：15,000韓圜（約98港元）、持外國護照遊客10,000韓元（約65港元）

查詢：www.narafestival.com/ice_cha

■自製「山鱒魚」許願燈

與山鱒魚搏鬥後累了，但又餘興未盡？可到鄰近會場的「山鱒魚工坊」，繪畫山鱒魚許願燈。參加體驗的客人，需先挑選一隻現成的紙紮山鱒魚，有紅、黃、藍、橙等顏色供選擇，然後在導師指導下為魚身繪畫花紋，為時約40分鐘。大家可將成品帶回家留念，亦可繫掛在工作坊外的許願牆。

畫完山鱒魚可別就此回家！工坊旁設有聖誕郵局，你可寫一封明信片寄給遠在芬蘭的聖誕老人。至臨近聖誕節，便會收到芬蘭聖誕老人的回信！

順帶一提，大家若不是自駕遊，或不想在江原道過夜，網上有不少旅行社開辦一日遊行程，即日來回首爾及平昌、華川一帶，當中包括直達Alpensia滑雪場、華川山鱒魚慶典的行程，非常方便。

◆山鱒魚工坊

地址：江原道華川郡信息產業高中學校前

查詢：bit.ly/2RULhHE

◆聖誕郵局（大韓民國本店）

地址：江原道華川郡華川邑山水花路10

查詢：bit.ly/2tbfREE

■其他推介

跟「阿豬媽」學打年糕 歎傳統韓食

玩了一天仍餘興未盡？貪玩識食的香港人可在專門推廣傳統韓食文化的平昌「靜江園」品嘗傳統韓定食晚餐，以及於餐後親手打年糕，製作黃豆粉年糕糰子。

韓定食乃依照韓國傳統飯桌規定而擺放菜式的套餐，由前菜、主食、小菜及甜點配搭而成，當中小菜菜式可達1500種！餐廳設有多個定食套餐供選擇，但記者認為飯後的打年糕活動才是重點。飯後，報名參加活動的大伙兒齊集在餐廳後院，靜待年糕師傅「阿豬媽」從蒸籠搬出熱氣騰騰的糯米。只見阿豬媽把糯米攤放在大木板上，然後拿出兩個大木槌，着每人輪流搥打糯米至起膠，過程少一點力氣也不可。其間，木搥一上一落，旁人大叫加油，好不熱鬧。待糯米起膠成年糕後，阿豬媽便會即場將年糕切粒，裹上黃豆粉，讓大家即場品嘗溫熱軟糯的年糕糰子，並將餘下的糰子裝進外賣盒子，供參加者帶走。

◆靜江園

地址：江原道平昌郡龍坪面金堂溪谷路2010-13

查詢：bit.ly/2U672qx

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：1000韓圜約兌6.5港元

機票：國泰航空來回香港與首爾，經濟艙票價由$2079起（含稅及附加費）。查詢：www.cathaypacific.com

協力：韓國觀光公社（www.koreaplaza.hk）

文：歐慧兒

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com