戲迷之家：Soundbar睇戲聽歌兼備 串流制式至關鍵

Play-Fi連接最好聲

雖然家庭影院式soundbar主要用來看電影，但亦可以使用串流功能連接來聽歌。對音質有要求的朋友，選購時最好選擇支援由DTS推出的Play-Fi制式，因為這個連接制式是現時最高質素的無線音樂傳送制式，支援高解析度的無損（lossless）無線音樂串流，如果想將手機內的高解析度音樂（24bit/96Khz）原汁原味展現出來，這個制式便十分重要。

如果閣下並非發燒級用家，其實AirPlay、Miracast、Chromecast這些無線多媒體連接功能，亦可將手機的音樂串流至soundbar上播放，惟質素都不及Play-Fi。另外需留意自己手機所支援的格式能否配合，例如iOS的用家需要有AirPlay功能，Android用家則需要支援Miracast和Chromecast。如果選購後才發現不支援以上連接制式，便只能利用最基本的藍牙無線連接，音質相對大打折扣。

除了無線連接制式，另一個考慮因素就是低音效果。現時坊間的soundbar，一般都能夠外置一個超低音喇叭。用家必須留意，部分外形時尚但體積偏細的soundbar，由於喇叭體積太細，如果以本體輸出低音的話，效果會相當弱，必須外置超低音喇叭來彌補先天不足；至於某些低音輸出較佳的soundbar，超低音喇叭只用來提升低音效果，就算沒有外接超低音喇叭，音質亦達一定水準。不過這類soundbar的體積亦會較大，高度通常超過5吋，深度亦會較電視為深，因此用家選購時，需留意空間是否足夠。

體積太細 低音效果差

想使用soundbar來播放音樂，一般可考慮價錢貴一點的產品。價格普通一點的soundbar雖然也可以用來播放音樂，但質素不會太好。作為用家，究竟如何測試soundbar的音質呢？除了考慮音量是否夠大，亦要留意聲音的清晰度有沒有變化。質素較好的soundbar，當提高音量時清晰度不會受到影響，仍可聽到細緻和微弱部分，對比一些質素較差的soundbar，只會聽到大聲，但聲音變得很雜亂，一般朋友也很容易聽到分別。

雖然soundbar算是專為看電影而設，但部分於聽歌仍有一定質素，作為簡化版的環繞聲系統，免去安裝喇叭和佈線的麻煩和所需空間，其實也不失為方便的選擇，空間有限的朋友可以考慮。

文：李柏權（亞洲高清協會會長）