吸塵機幫手抗疫 清潔天花地板鑽罅隙

180度廣角吸頭 LED照暗角

要做好防疫工作，當然包括清潔家居。近年大熱的無線吸塵機，不少款式充一次電就可以運作逾半小時，Philips最近推出的SpeedPro（FC6726/61）內藏21.6V鋰離子電池，最長可連續使用40分鐘，基本上千呎家居都夠用。

專吸刁鑽位 一次充電用40分鐘

平時吸塵最怕就是罅位，如牆邊、角落，以及最難觸及的梳化底及漆黑處，不單難以將吸頭伸延至這些位置，就算放得入吸頭，都難以確認是否吸乾淨。而SpeedPro扒頭設有一列LED照明，配合180度闊角度吸頭，方便照亮地上或刁鑽位置的塵垢。另外，它擁有兩段電子吸力控制，可因應不同材質的地板或大小不一的污垢調節吸力。

說到吸力，機內設有PowerBlade旋風摩打和第7代PowerCyclone颶風離塵過濾系統，廠方聲稱其旋風摩打能製造出每分鐘800公升的氣流量，吸入集塵箱內可短時間將塵垢由空氣中分離，以確保氣流暢通，加上濾網可水洗，以減少二次污染的問題。

電動吸扒 深入清潔牀褥梳化

除了180度廣角吸頭，跟機還有多款吸頭，如清理窄縫或天花牆角的二合一窄縫吸嘴／毛刷，以及可深層清潔牀褥與梳化等布藝家俬的電動牀褥吸扒，其中後者的設計非常小巧，加上電動功能令毛刷高速轉動，可深入清潔牀褥或梳化不同角落，更有效去除寵物毛髮、致敏原、塵蟎及碎屑。

Philips SpeedPro規格

集塵容量：0.4L

連續使用時間：40分鐘

售價：$3288

查詢：2619 9663

文：JJ

編輯：梁小玲

電郵：etrend@mingpao.com