文化速遞：香港貝多芬活動精選

香港小交響樂團主辦的《不朽的貝多芬》，指揮黎志華伙拍鋼琴家李嘉齡於兩場貝多芬的音樂會中，除了演奏多首經典樂章外，更會深入淺出介紹這位音樂巨匠。

日期：3月14、15日

地點：元朗劇院演藝廳

票價：$140至$300

查詢：2836 3336

■《字裏行間貝多芬》

這場講座音樂會將由焦元溥主講，探討貝多芬與文學的關係，並分析作曲家與文學家如何引用貝多芬，探討托爾斯泰、福斯特、托瑪斯．曼與昆德拉的小說技法，以及《克羅采奏鳴曲》、《霍華德莊園》、《浮士德博士》與《生命中不能承受之輕》所呈現的貝多芬創作，看音樂與文學如何對話。演出的音樂家包括女高音林慈音、鋼琴家盧易之及港樂四重奏。

日期：4月26日

地點：香港大學李兆基會議中心大會堂

票價：$20

查詢：39178165

■木偶歌劇《費黛里奧》

由波恩貝多芬藝術節委約創作，薩爾斯堡木偶劇院全新製作的《費黛里奧》，由著名德國導演托馬斯．賴克特及舞台設計師米高．西蒙聯手合作。創立於1913年的薩爾斯堡木偶劇院，早於1937年的巴黎世界博覽會榮獲金獎。透過這種古老的表演藝術形式，呈現貝多芬這個關於愛情、勇氣和自由的歌劇作品。

日期：3月2至3日

地點：上環文娛中心劇院

票價：$200至$300

查詢：2824 2430

文：林喜兒