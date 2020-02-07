藝文青：紐約舞會「貓步」平權

《紐約萬花筒》中文名改得不太好，英文名Pose（姿態）則一矢中的，觸及舞會文化中參加者落力展示美態的習慣。劇目由著名劇集Glee的主腦Ryan Murphy坐鎮製作，邀請大量跨性別演員主演，包括MJ Rodriguez、Dominique Jackson、Indya Moore等。1980年代跨性別人士受到比現時嚴重的歧視，不少無奈地從事性工作者、鋼管舞者，維持生計。多元性別人士不被社會及家人接納，往往不得不脫離原有社區，而在紐約各自組成稱為Houses的家庭。這個House（家族的意思）由一名媽媽建立，租屋一起生活共住，並在熱鬧非常的恆常舞會中，跟其他House就不同項目如舞蹈、貓步、體態、打扮等比賽，更啟發麥當娜名曲Vouge而引起關注。

愛滋病患與平權抗爭

首季主角布蘭卡（MJ Rodriguez飾）脫離原本的House，成功自成一家。她正直、熱血，面對群體中的愛滋病患與平權抗爭，挺身而出。第二季的故事仍然驚喜十足，亦感製作團隊更用力地「攝位」加入LGBTQ及舞會文化的背景及歷史資料，教育味重了。首集講到布蘭卡與好友普瑞泰，到無人小島「哈特島」悼念前男友，1980年代起愛滋病人士的軀體被運至該處埋葬，影片中重現他們沒有墓碑，無名無姓地被放在一個個木箱中，埋進土地。這令人難過的開場畫面，多少反映劇集面對性別平權及歷史之權衡。

不過最令人消耗紙巾的，倒是今季繼續呈現的House精神。當然，有些人建立House是勝出比賽及名留青史，然而布蘭卡家庭中各人互相扶持，陪伴對方追求理想，或僅僅去成為「一個更好的人」，來得美麗與真實。布蘭卡鼓勵本來在碼頭賣淫的Angel參加超模比賽，讓年輕的Damon讀跳舞學校，他們之間學習欣賞與支持。更重要是一份相信，相信對方不如世界批評他們一文不值。House之間的競爭激烈，彼此不時惡言一番，但每次群體受到攻擊及困難時，或有成員因愛滋病離世，他們都會團結起來，成就一個更大的「家庭」。

突然想起，農曆一月終於快到十五，今年新年對於一些人來說可能特別難捱。剛好劇集引述一代舞會傳奇Hector Xtravaganza的話，值得咀嚼——「血緣不能造就家人，只能造就親戚，互相分享好、壞與醜的一面，最後還彼此相愛的才是家人」。

文：小東