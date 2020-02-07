讀在疫症蔓延時 找一劑良「藥」

■反抗逃避災難的荒謬

近來大家都在談存在主義大師卡繆經典名作《鼠疫》（又譯《瘟疫》），不難發現這本上世紀40年代面世的小說，情節跟當下不謀而合。故事圍繞法殖北非一座港口城市，疫症在不知不覺間傳播，人們開始發熱及嘔吐。主角李厄醫生迅即察覺到此為瘟疫，惟政府即使眼見更多個案證據，一直不肯採取措施或將此公布為瘟疫。直至他們見到事情「表象」愈發水深火熱，老鼠屍體堆積如山，甚至自己開始嘔吐（有些人連開始嘔吐都不肯讓自己相信），恐懼再掩飾不住，集體的恐懼也大爆發。

故事涉及底層公務員、信仰堅定的神父、偶然受困此城的巴黎記者、罪犯等角色，市內不同人各有行為及動機，由他們與李厄互動及對話間，反映出人類對生命意義之看法。神父認為瘟疫為上帝對人的懲罰，眾人視為信仰考驗，對於不理解的只要接受。然而眼見連無辜的孩子都染病至死，李厄大為憤慨，反駁並指「至死都不會喜歡這個造物者」。除了敲問信仰，另一邊廂，記者希望李厄為他簽紙出城，好讓他回到愛人身邊，並指摘李厄的抗疫至反抗工作是英雄主義。李厄解釋他同樣與愛人分隔，卻仍在此處工作之後，記者沒法反駁並開始明白，最後沒有離開，選擇跟城內人共同進退及參與抗疫。主角堅持反抗，反抗大家想逃避的荒謬，反抗拒絕直視災難本質的行為。

■心理健康 判別是非

疫症時需要的是？

樊善標：入神。投入一件事情裏，打開通向另外一個世界的隨意門，到那邊遛達一會——當然是在情况容許之下。

要一讀入神，中大中國語言及文學系副教授樊善標推介西西去年尾新作《看小說》，暫時帶大家思緒漫遊一下。《看小說》集合西西讀完中外書籍後的感想，例如土耳其作家奧爾罕帕穆克小說《純真博物館》、印度視野出發的《白老虎》 （Aravind Adiga）、《據說，我曾經是人類》（Indra Sinha）等。樊善標說：「西西在此書的〈後記〉裏說，那些不是文評，而像學生做的讀書報告。《看小說》的確不是文評，但也不是讀書報告，我想應該稱為書話吧。西西在《耳目書》、《傳聲筒》裏有不少類似的短文。」他說西西以一貫的平易語氣，講述許多有趣小說，千門萬戶，引人探看，同時亦有一些令人肅然的評說：「一個良好的國民，首先要心理健康，會判別是非，而不是上了發條的機器。」

◆假設以物易物換口罩的書：隨緣吧，無法勉強的。

■紓緩不安 尋找平靜法門

疫症時需要的是？

專家Dickson：抑壓過度恐慌的能力。

前後出版共4 本著作，主要有關愛情的專家Dickson，推介自己的「指路明燈」——巴西作家保羅科爾賀的《生命戰士的智慧祕笈》。書本包含百多短篇，乃作者於上世紀90年代於巴西報刊上發表的專欄，以箴言形式擁抱生命，廣涉老莊、禪宗、《易經》、耶穌等題材。Dickson表示，過去幾年每逢遇上問題至心靈不安，均會翻閱此書，尋找安靜下來的法門。他點出書中有一章節，講述生命戰士不慎跌入水中，正當他感到徬徨無助之際，師父出現並告訴他，只是掉進水裏不會淹死人，唯有停留在水面下才會溺水。最終生命戰士謹遵師父教誨，盡力脫困。除一個個令人思考面對生命的哲理之小故事，作者亦寫出不少實用金句，Dickson續道：「『生命戰士如果對自己的智力抱有過高的自信，最後都會低估敵人的力量』，要適於應世，需知道，不少嚴重問題，都是源於某個人的偏執或低智而造成。」

◆假設以物易物換口罩的書：會選一些「買錯了」的廢書去交換，反正不是人人都懂得品書。

■是至高者還是無權者

疫症時需要的是？

李薇婷：一個有焗爐的廚房，以及強健得足以頂住無能政府的無用施政的心臟。

評論人、前《字花》編輯李薇婷推介另一本有關疫病的書——布朗肖的《至高者》（The Most High）。小說設定於戰後鼠疫肆虐的法國，主角為一名在政府廳工作的確診員工，其居住地方整區被封鎖隔離，該區主要為低收入階級者。員工不認為自己患病，儘管他一直低燒不退，卻無其他鼠疫病患的病徵。《至高者》內充滿這個「病人」的不安與不滿，他與鄰居、醫生和看護展開對現况的辯論，不斷推敲何謂「病」，而「病」這回事如何與政府的國家機制合謀。李薇婷表示，作品突顯出權力如何控制社會：「員工開始質問制度至高法則是什麼，為何將他排除。不過諷刺的是他也是所住大廈中的『至高者』，因為政府安排政府廳的員工，才有資格接種最新研發出來的疫苗，其他人不能（惟他並未趕及接種）。」

「因為這場疫病，他才開始質疑曾經相信的最高法則、權力，甚至因未有接種疫苗，工作證沒有蓋上最新印章而被警察暴力對待。可是，當他在隔離區遭遇到罷工、示威、抗爭、反對政府制度時，他卻又很質疑這種做法，對這種破壞他曾經相信的order（秩序），不知為何感到很不舒服，陷入一種自我推翻之中。書中很多地方跟香港最新時態很相似。」她接道，這個「至高者」，為讀者展示了一場悖論，他生活在人民當家作主、被充權的社會中，理應擁有至高的權，但他偏偏卻是至高的「無權者」。

◆假設以物易物換口罩的書：《疾病的隱喻》（Susan Sontag）

■無知與不解風俗 令鼠疫肆虐

疫症時需要的是？

米哈：「藥」。我們需要醫病的藥，也需要讓大家找到安全感與希望的「藥」，否則疫症陰影會蔓延，喚醒更多人性的黑暗面，慢慢人與人會失去互信。而更可怕的是，病，或許始終有藥醫，但人蠢無藥醫，當一個人的蠢可以將天災變成人禍時，我們最需要的是治好一個蠢人的「藥」。

作家米哈（何建宗，浸大人文及創作系研究助理教授）推介美國歷史學家麥克尼爾（William H. McNeill）的《瘟疫與人：傳染病對人類歷史的衝擊》，當中關鍵詞是恐懼、無知、政治，以及人禍。米哈表示：「作品即使是歷史書籍，但讀起來更像小說，既寫過去，又像現在，甚至未來。」書中寫及1911年中國爆發的鼠疫，指出草原地區游牧民族早有一些神秘的風俗詮釋，認為遇到行動遲緩的動物，切記不可沾染；如果整窩土撥鼠看起來都是病的，社群必須立刻收起帳篷，轉到別處躲避厄運，此等流傳智慧有效防範土撥鼠傳染鼠疫。禁止移居東北的長期禁令瓦解，大群缺乏經驗的中國移民搬至，於完全不了解當地風俗的情况下，這些人利用陷阱捕捉生病或健康的動物，搶獵土撥鼠的毛皮，令鼠疫於哈爾濱市傳播，疫症更迅速沿着新築起的滿洲鐵路向外傳播。

◆假設以物易物換口罩的書：《通勝》

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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