省電超光QLED屏 電量近20小時

【明報專訊】留在家中工作，不代表工作時間縮短，反而可能更長。長時間對住電腦屏幕，屏幕質素也要選好一點。最近由Samsung推出的Galaxy Book Flex，便是其中一款廠方首度配置QLED屏幕的系列，推出13.3吋及15.6吋兩個版本，適合不同工種需要。採用QLED的好處之一，是最高亮度可達600nits，就算在明亮的陽光下也能看得清；加上QLED比一般屏幕更省電，使用時間接近20小時，全日工作都無問題。