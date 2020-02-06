紋身師不理別人眼光 以好奇心塑造獨特美

1. 你如何定義自己？

我是一個好奇心很強的人，喜歡嘗試不同事物。當我決定做一件事時，別人說什麼也不能影響我。例如很多人都勸我把銀灰色頭髮染回黑色，說這樣較斯文好看，但我沒有理會，喜歡自己作主。

2. 最喜歡哪種穿著風格？

我喜歡將不同質地、不同style的衣服mix and match，近期最愛以風格比較wild的仿駱駝毛上衣，配boyfriend style黑色仿皮闊腳褲，感覺型格。

3. 為何會漂染一頭銀灰色長髮？

這頭銀灰長髮已維持12年。當時在加拿大讀時裝雜誌看到這顏色，覺得很特別很想染，但當地很多髮型師都不懂調配，最後在一間日本人開設的髮型屋染到。10年前回港至今，也一直維持這顏色，但有時會加些藍、綠、粉紅或紅色highlight，有些變化。

4. 面上穿環對你來說有什麼意義？

我很貪靚也喜歡首飾，面上的環就是面部的首飾。我有17個耳環、3個鼻環和1個唇環。鼻環和唇環多數是在美國或歐洲購買，都是純金handmade，有些更鑲有月亮石或鑽石，精緻又高貴。

5. 為何在鎖骨附近位置鑲閃石，最後又為何拆除？

早前很流行皮下植入（microdermal piercing）的穿環方式，自己愛美便想嘗試，在鎖骨附近位置皮下植入了金屬托，再把閃石釘在身上。雖然很漂亮，但它是我穿那麼多個環中最痛的一個，穿衣服時要小心，以免刮到皮下的托。由於它是半永久的，所以植入幾年後便要拆除。

6. 喜歡哪種妝容風格？

我喜歡美式妝容風格，眼和唇的顏色也偏好型格一點。我會用5至6種顏色如金、啡、啡紅等眼影blend開，營造深邃眼神。唇膏我則喜歡nude和matte色，因為覺得比較襯自己偏深的膚色。

7. 你認為加拿大與香港最大的差異是什麼？

加拿大的生活節奏比香港慢很多，在香港做什麼都講效率。另外，在加拿大我們慣於和陌生人打招呼，但香港似乎沒有人會這樣做。

8. 跟另一半經營紋身店，對你有什麼意義？

18歲第一次紋身便愛上，回港後學紋身並當上紋身師，更認識了同是紋身師的丈夫Zac，現在一起經營紋身店。我覺得和另一半有共同興趣很重要，我現在全身大約有15個紋身，遍佈手臂、心口、肚皮及腳，大多是丈夫為我紋的，心口以大自然為主題的紋身，更於2018年澳門紋身展奪得黑灰寫實組別亞軍。

9. 誰人對你最有啟發？

Lady Gaga。除了喜歡她為人很真，也很喜歡她於舞台穿著的時裝，每件都美得像art piece，最重要還是她很自信，不會追隨潮流。

10.你覺得有什麼是被低估的？

有人會以為紋身很易掙錢，但其實這是一門需要很多經驗和心機的專業，師傅的手勢很重要，技術也要不斷進步，而且紋身是永久的，紋錯便難以補救。

■Profile

Vivi Wong

從小在加拿大生活，曾修讀時裝設計，10年前回流香港當紋身師，現跟丈夫一起經營紋身店ZINK Tattoo。

文：Sabrina Au

編輯：梁小玲