簡約剪裁×前衛設計 優雅「型」早春

鮮豔的色彩運用、清新利落的剪裁、亮眼標致的設計圖案，是Marni多年來為人熟悉的經典元素。身為一個意大利品牌，Marni的作品總充滿異國情調，同時混合一股懷舊的嬉皮味道和摩登的都市氣息，款式多變而個性鮮明，中性的輪廓同時帶點柔和的成熟韻味，這種標奇立異卻自成一格的特質，令品牌在時尚界屹立不倒。

單品設計出眾 適合混搭

前衛有創意的設計，當然歸功於品牌的創辦人Consuelo Castiglioni。她除了眼光獨到，把藝術概念活現於成衣上，亦十分了解女性的衣裝需求。她曾說，只穿單一設計師整套作品的時代已經過去，利用高端品牌的服裝進行混搭穿著才是潮流所趨。故她筆下的Marni，不單靠天橋上的造型震懾人心，而是每件單品都設計出眾，能夠獨自與不同時代和特色的單品巧妙配搭，拼湊出知性優雅的造型，因此很多追求時尚品味的現代女性，都是Marni的忠實擁躉。

回想2016年，當Consuelo Castiglioni宣布卸任時，一眾品牌支持者都十分不捨，亦非常擔心品牌的發展路向。但看看4年後的今天，繼任人Francesco Risso並沒有讓大家失望，他開拓嶄新時尚的現代服飾之餘，同時努力保留Marni的藝術設計神髓，利用簡約剪裁線條配合多變的色彩，將Consuelo Castiglioni那兼容並蓄的時尚理念發揚光大。

重新演繹軍裝風格

以往Marni曾多次推出以軍裝風格為靈感的服飾，今年的早春系列亦再次以軍事服飾為設計主軸，利用現代摩登的剪裁和圖案重新演繹。例如傳統的迷彩圖案化身為紅紅綠綠的花朵，點綴於端莊的有領連身裙上，時髦優雅，細看下與創辦人Consuelo Castiglioni喜歡的child women風格極為接近。另一款卡其色棉麻軍裝襯裙則印上放大的熱帶綠葉圖案，與平實淨色的軍事外套形成對比，這種端莊與大膽的衝突碰撞，為拘謹正式的服裝添上一絲玩味。由棉質羅紋布縫製而成的碎花連身裙，兩袖均披覆着不規則皺邊，既復古又女性化，腰間部分加上彈性粗腰帶，完美呈現女性嫵媚誘人的身體形態。

系列中還包含各式各樣的時髦飾物，例如充滿軍事風格的牛皮短靴和綁帶牛津鞋，以及大型的金屬耳環和長頸鏈，與綴以花草圖案的成衣相映成趣，充滿浪漫氣質，同時能將女性率性英氣的一面表露無遺。如此變化多端又令人驚喜的配搭手法，正是Marni一直以來的設計精髓。

文/ Angel Hong

編輯/王翠麗

查詢：Marni 2845 7632