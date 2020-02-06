面部泛紅是常見的肌膚問題之一，部分成因由敏感所致。要對症下藥，應先判斷你屬於敏感肌膚，抑或是先天面皮較薄。皮膚科專科醫生陳厚毅指出：「敏感肌的膚質通常比較乾燥，同時會出現痕癢；至於先天面皮較薄，面部的微絲血管會較為明顯。」無論屬敏感肌膚或是天生面皮較薄，他都建議使用成分簡單的護膚品。他指出防腐劑（如Paraben、MIT等）和香料成分，都容易令肌膚敏感，而肌膚敏感人士也應避免在烈日下暴曬。「猛烈陽光會令微絲血管擴張，但未至於不可以曬太陽，要注意時間，做好防曬保護措施。」陳厚毅說。

另外，陳厚毅提醒大家注意飲食，「避免進食辛辣食物、咖喱或是打邊爐，否則會令肌膚變得敏感」。

那麼泛紅肌膚可以醫治嗎？「若屬輕微的泛紅肌膚，問題不大，只要多加保濕便可以。如持續泛紅敏感，一般可以搽藥膏作局部改善。若嚴重的話，可以透過激光或彩光治療，改善情况。」

上妝前保濕露敷面 鎮靜減紅

雖說要改善皮膚敏感問題，應該不化妝，讓皮膚全面休息。但作為都市人，總有不得不化妝的時候。事實上，只要選擇合適的護膚品及化妝品，並注意上妝程序與技巧，即使皮膚正值「敏感時期」，也可以自信形象示人。專業化妝師Vanessa Wong表示：「若屬於輕微敏感肌，上妝前可先用專門針對敏感肌的護膚品打底，並多加注意保濕及滋潤度。」

一般來說，可以先用保濕露濕敷於面上，為肌膚帶來保濕效果，同時鎮靜肌膚，減低泛紅感。Vanessa補充：「對於肌膚敏感的人來說，使用比較滋潤的護膚品，有可能出現『甩妝』的情况，不過也沒有辦法，否則會加劇本身的皮膚問題，更難上妝。」

綠色調色霜 面頸易呈「兩截色」

至於市面上針對泛紅肌推出的綠色調色霜，便是透過光學原理，讓當中的綠色色彩因子，於塗搽底妝前修正泛紅膚色，但Vanessa不建議使用此法，她解釋：「每種綠色的深、淺度也不同，尤其是有些人的膚色偏黑，當使用這些調色霜時，很大可能出現面、頸『兩截色』的情况，而大部分人塗調色霜後，效果都會顯得不均勻。」她反而建議選用「一般膚色或是無色的粉底霜」打底，至於面部的泛紅位置，就依靠粉底液或是遮瑕膏遮蓋；粉底方面，應該因應肌膚的泛紅、敏感程度作選擇。

她表示：「若肌膚泛紅情况顯著，應該選擇滋潤度高，同時具備遮瑕功效的粉底液。若泛紅問題不算嚴重，因肌膚敏感而出現『甩皮』，可選擇質感輕薄的粉底液，因為粉底愈厚愈令『甩皮』部位明顯。若肌膚又紅又敏感的話，便要使用輕薄的粉底液，再局部使用遮瑕膏，遮蓋泛紅位置。」

上碎粉塗胭脂 不宜用化妝掃

此外，選擇遮瑕產品亦是重要一環。Vanessa建議：「由於敏感肌可能導致『甩皮』，所以適合使用滋潤度高的遮瑕產品。」至於怎樣塗，才顯得膚色均勻？她說：「若泛紅範圍較大，即使逐點逐點遮蓋，面上依然『一撻撻』，便可使用粉撲沾一些粉底液，輕壓全臉肌膚完成遮瑕，達至均勻妝效。」她特別提醒在上碎粉時，「千萬不可使用化妝掃，因為可能會把遮瑕位置『掃甩』，亦會把底妝『刮花』，盡可能使用粉撲」。

至於塗胭脂時，亦應避免使用化妝掃，她表示：「不要用掃搽胭脂，應選擇印壓式或是膏狀的胭脂，因為用化妝掃上乾身的胭脂時，會容易弄掉底妝，令敏感部位更明顯。」色調方面，她認為：「敏感肌通常會導致『甩皮』及『凹凸』的情况，而珍珠底色、『令身』的胭脂，會令面上瑕疵更明顯。」取而代之，應選用啞色的彩妝品，令妝容看起來穩定。

最後，她提醒：「敏感肌的人如真的需要化妝，在回家後應盡快卸妝。另外，應選用乳化卸妝油，透過輕柔的『乾捽』及過清水步驟，便可以簡易有效地卸妝，減少刺激皮膚。」

■ Profile

．陳厚毅 - 皮膚及性病科專科醫生、醫院管理局榮譽皮膚科顧問醫生及香港中文大學醫學院榮譽臨牀助理教授、香港醫學組織聯會會董。

．Vanessa Wong - 17年專業化妝師經驗。曾為多名藝人及歌手化妝，並活躍於電視廣告、平面廣告、多媒體視頻及舞台化妝等。

文/ Vivian Lau

編輯/梁小玲

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