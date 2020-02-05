黎耀威演而優則編 「濃縮」粵劇注入新意

也毫不悶場。這種藏也藏不住的棱角，是黎耀威除了擔當粵劇演員，還兼任粵劇編劇的性格特質。

近年粵劇的蹤影處處皆是。打開錢包，「紅衫魚」上印有粵劇花旦的大紅花臉；紅隧口曾展示紅噹噹的《粵劇特朗普》廣告，吸引許多人貢獻看粵劇的「第一次」；儼如粵劇地標的戲曲中心落成，小生花旦紛紛踏上台板，盡見台上一分鐘，台下十年功的威力，而當中，黎耀威便是年輕又富經驗的一名粵劇人。

自小愛粵劇 逼媽媽報成人班學戲

才三十出頭，他已捧走不少粵劇獎項，更加「演而優則編」，演戲之外不時譜寫新劇，為粵劇注入新意。走得比同齡者快，因為他「贏在起跑線」，年幼時跟媽媽到布袋澳看神功戲，台上角色的繽紛造型、熱鬧音樂讓他一見鍾情：「好得意，好似好多公仔行嚟行去。慢慢心癢癢，會在家中做戲。拿大毛巾攝在褲內當是袍，電視的粵劇唱咩我就唱咩。」小學四年級他報班學唱戲，教師都奇怪他年紀小，怎麼來上大人班，「Miss問：『是否阿媽逼你來？』『不是，是我逼我媽讓我來』『這兒是成人班，不收小朋友』我媽求情：『你收佢啦，佢喺屋企唱好煩』」。

「首級唔靚」 演下欄角色突圍

自此，他逐一拿揑唱、做、念、打各種技藝，瓣瓣都是苦功。當中唱戲是他較弱一環，「但我動作好叻，動作場面睇兩三次就懂得打，知道自己弱點，便在其他方面下苦功」。他笑言自己「首級唔靚」，樣貌不夠標青，當不了書生，便在配角或下欄角色發掘自己，扮老人、小孩、反串、詼諧角色都難不倒他，需演出武打場面的武生，更是他擅長的角色。

改編莎劇搞噱頭 吸引新觀眾

大學畢業後，黎耀威全身投入當粵劇演員，幾年下來，他漸漸察覺到這種表演藝術面臨的問題。先是新劇本不足且質素參差，「有些劇本一拿起就想講粗口，簡直要用『荼毒』來形容。故事唔合理，曲詞唔啱音，編劇用這些劇本來攞錢（政府資助），政府中人不懂看劇本的，變成外行人管內行人」。只好自己動筆，頭一趟便大膽將莎士比亞的《王子復仇記》改編，「要吸引新觀眾，我不可再做《帝女花》、《紫釵記》，它們不是不好，但我一定要有gimmick元素」。將西方劇改編為粵劇並非新鮮事，黎耀威的改編亦非純然的賣噱頭，他把西方名劇變為精彩的中國戲曲之餘，燈光、走位、場面調度等，又滲透點點西方舞台元素。雖同樣在大型場地演出，但演出時間從固有的3、4小時濃縮至2小時，令觀眾不會因粵劇太長而卻步。

寧求演出質素 不求觀眾數目

「粵劇要繼續走落去，節奏這麼慢的藝術如何自處，如何生存？是每個世代都要思考的問題。」黎耀威身處的世代，是流行即食的世代。因緣際會他近年走入小劇場，探索粵劇「濃縮」後的可能。70分鐘，3個演員在有限空間發揮，觀眾就在不遠處，演員施放的感染力、燈光音效、場面調度，全是另一玩法。

在這「黑盒」中，他把京劇《霸王別姬》改編為粵劇。「記得第一次到訪上海小劇場戲曲節，我剛好看完《霸王別姬》，心想既然內地無人不識這套戲，不如將它改編為粵劇，觀眾便可輕易知道粵劇特色。」他將這套戲分3段，從粵劇最傳統古老的演繹手法，到現代舞台常見的粵劇元素，再到年輕演員憧憬未來粵劇的表演手法，分別放在3場戲中。「第一場唱官話，第二場有小曲、口白、梆黃等元素，尾場甚至引入現代舞的肢體動作。」比起傳統粵劇，他笑言小劇場版更難、更累，「在100名觀眾中你無得偷雞，做70分鐘攰過做3個鐘」。

但黎耀威寧願做30場面對100人的小劇場，也不做3場面對1000人的大show。他形容在「黑盒」內，演員感染力更直接，與觀眾交流更深刻，演出亦要更仔細：「每一場，都在鍛煉我每次70分鐘的駕馭能力。未來我想繼續探索在black box的可能，寧求演出質素，不求觀眾數目。」

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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