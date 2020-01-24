Watch Out：LVMH表展首次迪拜登場 耀眼腕表 2020搶閘

LVMH集團旗下有不少鐘表珠寶品牌，在Watch Week Dubai中，則以Bulgari、Hublot和Zenith為主角（TAG Heuer雖也有參展卻沒任何發布）。由珠寶起家的Bulgari在活動上帶來了不少新作，在其首次亮相的產品中，目光焦點是全新的Serpenti Seduttori陀飛輪腕表，為了配合辨識度高的 Serpenti腕表外形，這款獨特的小型女士陀飛輪腕表經過特別精密設計，才能夠搭載在尺寸精巧的蛇首表殼。

Bulgari超薄工藝 三問報時

Serpenti Seduttori在去年推出時，重新演繹了品牌最具代表的Serpenti腕表，製成Born to Be Gold的嶄新款式設計，今年面世的陀飛輪新作中加入了女裝表中少見的小型陀飛輪機芯BVL150，這是市場上小型陀飛輪的巔峰代表，復興了1970年代初期被石英機芯取代的小型機械機芯傳統。腕表表殼經特別設計，鍍銠機芯飾有手工裝飾的日內瓦波紋、珍珠圓點打磨紋、手工修飾倒角，搭配藍寶石橋板。

男裝腕表方面，則是Octo Finissimo超薄系列的延伸。連續打破世界超薄紀錄的Octo Finissimo超薄系列今年推出5種全新表款，品牌以創新裝飾手法翻轉現代表款的既有規則，包括使用噴砂拋光陶瓷、緞面拋光精鋼與玫瑰金。其中新款Octo Finissimo玫瑰金超薄三問腕表，搭載BVL 362品牌自製超薄3.12毫米手動上鏈三問機芯。此設計源自2016年首度亮相的鈦金屬Octo Finissimo超薄三問表。三問報時可說是高級複雜腕表工藝中最複雜的一種，而新款噴砂玫瑰金表款在美學與專業技術方面更力求完美。表盤小時刻度採用鏤空設計，6時位置的小秒針盤也應用同樣技術：鏤空設計用於增強表殼內部共振，加強聲音傳導效果。啟動打簧報時機制的按鈕配備「all or nothing」安全裝置，位於表殼9時位置，確保三問功能和計時指針能正常運作。

Octo Finissimo其他新款還包括Octo Finissimo Automatic噴砂精鋼自動腕表、Octo Finissimo Automatic噴砂玫瑰金自動腕表、Octo Finissimo Automatic黑色噴砂陶瓷超薄自動表等，均搭載機芯厚度2.23毫米的BVL 138 Finissimo超薄機芯，搭配拋光黑色漆面表盤與精緻的Finissimo超薄表殼。

Hublot一體成形 紅色搶眼

Hublot在Watch Week Dubai中亦一口氣發表了不少新表，其中以Big Bang Unico Integral腕表和Bang MP-11 Red Magic腕表最為搶眼。在面世15年後，Big Bang系列腕表首次推出一體式金屬表鏈，表鏈和表殼經過重新設計，將首個鏈條設計融入表殼，故以Integral為名。Big Bang Unico Integral腕表備有3個款式，分別為品牌標誌的黑色陶瓷、King Gold及鈦金屬物料，全黑款腕表限量500枚。一向擅於研發新物料的Hublot，今年亦推出Big Bang MP-11 Red Magic腕表，用上品牌獨家研發的亮紅色陶瓷物料。腕表搭載品牌自製機芯，內置7個串聯發條盒，讓腕表具有長達14天的動力儲存。表殼和表圈的新穎亮紅色陶瓷物料經完全拋光處理，與Big Bang系列經典的H形黑色鈦金屬螺絲及品牌標誌性的表冠和黑色橡膠表帶形成鮮明色彩對比。

品牌近年一直與Sang Bleu刺青工作室合作，今年也推出4款Big Bang Sang Bleu II腕表，其藍色配色宛如刺青墨水，藍色表盤搭配同色表帶，指針、表圈及表殼皆以縱橫交錯的幾何線條點綴。腕表備有鈦金屬或King Gold版本，有鑲嵌寶石或不鑲嵌寶石款式可供選擇。而繼Big Bang系列的彩虹寶石表款之後，Hublot推出Spirit of Big Bang Rainbow腕表，表盤鑲嵌七彩藍寶石、紅寶石、托帕石、沙弗萊石及紫水晶，有如星光般璀璨耀眼。

Zenith聯乘計時 科幻未來感

跨界別合作是近年高級精品市場萬試萬靈的良藥，因應新一代經典Land Rover Defender汽車面世，Zenith亦和這家英國汽車製造商再次合作，推出原創的Defy 21 Land Rover Edition限量款腕表，限量發行250枚，以原創、簡約的外觀重塑Zenith傳奇的1/100秒計時表。表殼以微珠噴砂鈦金屬製成，可從各個角度吸收光線，深具科幻速度感覺。腕表的顯示功能經過重新設計，12時品牌logo位置下方，首次配備了線性動力儲備視窗，清晰易讀。此外，品牌今年亦聯同世界知名DJ兼製作人Carl Cox，首度推出同名特別版腕表Defy 21 Carl Cox。Carl Cox是電子音樂、「科技舞曲」領域的傳奇人物，以高超技術與獨特聲線深受全球觀眾愛戴。限量200枚的Defy 21 Carl Cox特別版腕表搭載1/100秒計時功能，搭配碳纖維表圈及夜光縫線表帶。鏤空表盤呈現Carl Cox的個人特色，9時位置的小秒針以類似唱片的圓盤韻動，呼應Carl Cox的專長。

2019年是Zenith最有名的El Primero機芯面世50周年。在1969年，Zenith推出首款搭載這枚機芯的表款A384，其表殼設計在當時可謂創新大膽。品牌後來為腕表推出配搭表鏈的款式，得到Gay Frères表鏈公司技術幫助，製作出與腕表的前衛設計相匹配的特殊原創表鏈。「梯形」表鏈由此誕生，它採用與別不同的開放式設計，表鏈中間留下中空位置，與其他運動型精鋼表鏈相比，佩戴更舒適。今年品牌將「梯形」表鏈重現於A384復刻版腕表中，讓大家回味此經典設計。

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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