辣媽CEO：讀大學不是唯一的出路

明明是個很勵志的故事，但訪問的標題及內容不斷以「廢青」標籤，是否只要是讀書不成的，在尋找在摸索人生出路興趣志向的年輕人，未有成就的，全部都只能是廢青？

開口埋口不務正業，究竟什麼才是正業？首先要符合什麼條件才稱得上正業？今時今日，行業職業五花八門，Slash是王道，也是必然的大趨勢，同一時間不再只做一份工。追求的不是一份穩定的收入，因為穩定收入，穩定工作已經不再存在；而是要開拓，拓展不同範疇，發掘發揮自己興趣強項，增加收入來源。拒絕為份糧向老闆忍氣吞聲賣命，是選擇也是態度，不是東家不打打西家，是要創造自己的獨有獨特的價值，去到邊都搵到食。

大學畢業證書，在文憑量化極度寬鬆的今日，究竟證明得了什麼？硬知識除了在大學讀，網上課程免費的公開的任你讀，還有什麼稀罕？當年被譽為神科及收入保證的法律和會計，無可避免很快就會被AI取代。事實擺在眼前，父母依然相信不讀大學無前途，坑死了、扼殺了子女明明無限的可能！

誰是真廢青

年輕人之所以會頹廢，是因為實在了無生趣！試問我們要是被迫做一份完全枯燥乏味，了無生趣的工作，返工返到生不如死的時候，有可能積極嗎？頹廢是唯一出路！相反，做的只要是熱中喜愛的事情，那就不再是一份工作，是自己追隨的理想夢想，幾艱苦都不會放棄，幾困難都會克服，那位33歲的五星級酒店餅房行政總廚就是人辦。真正的廢青，是那個碩士畢業，寧願攞綜援都不去工作的仁兄，他才真正配得起，實至名歸！

未來社會需要的究竟是什麼人才？肯定不會是考試機器，我敢寫包單！著名IT人李開復在2018世界經濟論壇中表示，未來10年人類的重複性工作中，醫療、法務、服務等工作，會有不少被AI取代，再過20年則全面取代。人類需要尋找AI不能取代的工作類型主要有4種：創意型（如科學家、藝術家、市場家）、複雜型（如戰略家）、靈巧手工型（如飛機修理員）與關懷型（如老人照顧、心理諮詢）。

他更強調，人類過往對「努力工作就會得到財富和認同」的價值觀深信不疑，但現在必須改變。這種瘋狂工作，不重視工作內涵和對內心追求和成長的平衡，會讓人類的發展走向歧途。天生我材必有用，「材」是重點！相信自己，跟着心走，條條大道通羅馬，總有出頭天！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]