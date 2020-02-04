家庭有教：每周戶外活動2小時

按照聯合國的統計，全球55%人口生活於城市。人口統計學家進一步發現，市區人口的都市病發病率，包括過胖症、心臟病、糖尿病等，都和市區有多少樹木和公園有關。2019年6月，英國環境心理學家Mathew White發表研究報告，指每星期花兩小時到公園、沙灘和郊外進行戶外活動的人士，在身體健康和生活滿足感兩方面，比不做任何戶外活動，或戶外活動時數少於兩小時的人士都好。

值得留意的是這兩小時的戶外活動，既可以是較靜態的閒坐或漫步，亦可以是較動態的踩單車或划龍舟。大家亦可以每星期行山兩小時，或選擇每星期慢跑4次，每次30分鐘。所以，家長可以定期帶孩子到戶外走走，引發孩子的注意力，鼓勵孩子留意陽光、植物和動物的色彩，感受泥土、花朵和海水的氣味，聆聽雀鳥、昆蟲和樹葉的聲音。

大自然顏色聲音 修復注意力

家長亦可以把大自然帶入家中：從窗口望向樹木、在家中擺放植物，甚至是看大自然的圖片或影片，都可以幫助孩子紓緩情緒、回復精神！按照注意力修復理論﹙Attention Restoration Theory﹚，大自然的顏色、質感和聲音能為我們提供不太高又不太低的感官刺激，能輕鬆修復我們的注意力。相比之下，人工產品的設計通常為我們提供太高或太低的感官刺激，容易令我們沉迷或氣悶。所以，家長可以鼓勵孩子不時望望窗外的樹木，在孩子的書桌擺放盆栽或花瓶，或為孩子的電腦設置大自然主題的桌面背景，幫助孩子在室內迅速回復精神。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第279期]