自私患者令世界恐懼 無私患者令世界得救

與女兒討論在不同地區相繼出現的確診個案，她看見數字背後的「自私」：「一個自私的人得了疫症，將會令整個世界恐懼；一個無私的人得了疫症，整個世界都可能因他得救。」一語中的，女兒的話讓筆者想起英國一條名叫Eyam的小村莊，人口不到1000，卻有着一段光輝的歷史。

1665年的Eyam，一名在裁縫店打工、體格強健的年輕人突然生病去世，不久，村莊裏就陸續有村民生病、死亡。經過檢驗後，知道元兇是一疋來自倫敦的布料，說正確一點，是藏在布料內的跳蚤。當其時，倫敦出現了鼠疫，已有多人死亡，原來鼠疫就是靠老鼠身上的跳蚤來傳播。數月內，Eyam村莊裏幾乎每家每戶都有人因鼠疫而身亡。對於這個突如其來的疫症，村民都感到非常害怕，在沒有任何有效治療方法下，他們似乎在等待死亡的來臨。然而，最令人感動的是，村民寧可犧牲自己，也不願把鼠疫傳到其他的城鄉村鎮。他們於1666年6月把整條村莊封鎖起來，不許任何人進出，也沒有人趕在封村前逃離Eyam。對於某些國家的人民來說，這實在是難以理解的天方夜譚。

英國鼠疫村 寧面臨滅村拒播毒

在封村後兩個月，村民的死亡人數達到了高峰。據記載，那時有一個村婦，在8天之內親手埋葬了她病逝的丈夫和6名孩子，她的傷痛沒有人可以明白與分擔。即便如此，也沒有一個村民選擇離開。疫情在14個月後開始減退，整條村莊據說剩下的就只有83人。Eyam的村民沒有受過高深教育，也沒有什麼科學知識，他們擁有的是最單純、美善的人性。他們憑着愛與良知，知道防止疫情擴散的唯一有效辦法，就是要徹底封村，斷絕人與人之間的接觸，這是凌駕於經濟、友誼、甚至自己生命的價值考慮。因為Eyam村民心中所顧及的不是自己，而是其他城鄉村鎮的安全，願意用自己的生命來保護他人生存的權利。

當我們回到今天的處境，看見在位的不斷對外隱瞞疫情、從疫區逃出來的人紛紛隱瞞疫症。有被醫護發現隱瞞病情的人拒絕隔離、有人拉開口罩向旁人咳嗽、更有人對前線醫護人員吐口水……或許，他們所做的一切，對於Eyam村民來說，實在是難以理解的天方夜譚。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]