背山傲海：未來社會所需的7種人才

雖然我們手上沒有水晶球，但從目前的社會現况，以及不同領域的科技和文化發展趨勢，也可以看出明日社會的大概模樣。以我個人的觀察思考和閱讀專家文章著作所得，未來社會至少有7個明顯特徵，因此與之相對應的7種才能需求更顯重要。而不幸地，這7種未來社會最需要的才能，卻是我們目前的應試基礎教育所忽略的。今期先談其中3種。

分辨資訊真假 回應問題

1. 思考之才

今時今日資訊爆棚並且唾手可得，我們所苦惱的已不是資訊不足，而是資訊太多，以至不知如何辨別真偽和取捨。在孩子成長後的那個未來社會，這個特徵必然更顯著。他們需要的不是如何找到資訊，而是如何分辨資訊是真是假，是對是錯，以及如何判斷資訊的相關性和適用性，也就是說，那些資訊能否回應自己想解答的問題等等。這一切都要靠分析思考和邏輯思辨能力。所以說未來社會資訊的流通更大量、快速，因此思考之才更顯重要。

主動學習 免被時代淘汰

2. 自學之才

隨着科技進步和社會發展愈來愈快，各種新事物、新知識的產生和替換會愈來愈迅速。10年前的手機和電腦每隔3、5年才推出新型號，現在一兩年甚至更短的時間就換一代。所謂的最新型號也只維持一年半載。同樣的，以前學得的知識或技能可以使用一世，但現在很可能兩三年就落後了沒用了。如果你一年半載update或upgrade新知識和新技能，就會發現自己什麼都不懂。這個趨勢在未來將會更明顯，在新事物、新知識的產生「秒新分異」的未來，如果依然只靠現今「等待老師教你」的學習模式，絕對追不上更替的速度。因為等到出版社編寫、印刷好教科書，再由教師在課堂上教授，書中所載的知識可能已經更新好幾次，就算你學會也得物無所用了。此外，各種新生產業和知識技能也層出不窮，教科書不會有，甚至連教師也不懂。所以在未來，不能等到去學校上課、等教師講課才開始學習，而是要自己主動去學，才不致被時代淘汰。所以說，由於事物產生更新異、更急速，因此自學之才更顯重要。

3. 創新之才

進入數碼時代，本來只有專家或特殊權力地位才擁有的知識資訊，愈來愈普及。在未來社會，一個普通師奶所能掌握的知識和一位大學教授可能分別不大。在人人都掌握相同知識的時代，要具備競爭力，脫穎而出，就視乎能否在同樣的知識和資訊基礎上翻出新意，創出新機。要做到這一點，靠的是創意思維。所以說，由於知識獲取更容易、更普遍，因此創新之才更顯重要。

另外4種人才，下期續談。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]