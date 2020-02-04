問專家：孩子離家過夜感焦慮 做好準備提升安全感

答：8歲孩子離家過夜，感到焦慮實屬非常正常。因為他們仍處於跟家人關係非常親近的成長階段，離開家人會使她安全感大減，家才是讓她覺得最自在和舒服的環境。如果有些小朋友留在別人家也沒有太大感覺，可能是由於他家中經常有不同的人出入和照顧，才會令他們對此習慣。

個案中，媽媽說女兒到晚上才覺得不安，那是因為到了晚上我們開始放鬆，身體能量也開始降低，那時便是我們最脆弱的時候，所以便開始有想家的感覺，即使去到熟悉的親友家中也一樣。

不要「即興」讓孩子出外過夜

針對這小朋友的情况，家長可以做一些準備工夫以避免同樣情形發生。就等於孩子剛上學時，面對學校陌生的環境和老師都會哭鬧，只要找到適應的方法，便能提升安全感，慢慢就可以開心地上學。首先，不要「即興」讓孩子到朋友家過夜，如有安排，便要早些通知孩子，或者告訴她玩得太夜的話，我們便會在朋友家中睡；其次，檢視安排孩子「過夜」的地方，其環境和旁人是否足以讓孩子熟悉得感到自在和有安全感，令他可以完全依賴，放心離開父母。

當然，適應情况也要看個別小朋友性格，以及他們接受未知事物的程度。撇除特別因素如因頻繁搬屋、家人離世等令他們出現焦慮或行為倒退的問題，只要按部就班讓他們建立安全感，便可慢慢踏出安全區嘗試新事物。

文：顏燕雯

資料提供：香港青少年服務處註冊社工金鈮

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[Happy PaMa 教得樂 第279期]