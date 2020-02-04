食滯致咳瞓得差 中醫教消滯大法

脾胃虛弱 影響營養運送

賀年指定活動之一必然是大吃大喝，為求好意頭，大小朋友每餐都要大魚大肉。但對肚子來說，未必是好事。註冊中醫潘咨遐指出，孩子常食肥甘厚味的食物，容易導致食積（食滯），另或因脾胃天生較弱，也會食滯。「若進食過多肉類，加上不停食油膩、濃味的食物，如煎堆及臘味等，長期會導致消化不良，令食物積存脾胃內，容易生熱及偏濕。另外，新年必備而孩子又愛吃的甜品，如年糕及糖果，也易令脾胃生濕及生痰。」

潘咨遐解釋在中醫角度，無論是脾胃濕熱或生濕有痰，也會影響整體健康。主因是「脾為後天之本」，脾胃功能良好，可傳送營養予全身，身體自然健康，孩子也發育良好；相反脾胃虛弱，運送營養等功能受損，則易百病叢生，「尤其是小孩的脾胃未完全成熟，較易受損，影響健康，更易受外感入侵患上感冒等」。

胃氣不暢順 上嘔下瀉

她續稱，食滯也會影響五臟功能，脾胃濕熱容易損害肺部，引發咳嗽。「脾為生痰之源，肺為貯痰之器，若脾胃經常濕熱，久而久之會『生痰』，痰熱更會向上升，影響肺部功能。」至於脾胃生濕有痰，則令胃氣不暢順，影響胃部功能，出現上嘔或下瀉。

禁食生冷肥膩 揉摩臍部

潘咨遐舉例，曾有一家四口，包括1歲及7歲的兩兄弟，因收到太多親友送來的賀年食品，唯有用來代替正餐，「年糕當飯食」。雖然已改用蒸的烹調方式以減低油膩感，結果一樣食滯，全家求醫。「其中兩個孩子有胃脹及咳嗽，即中醫指的『胃不和則臥不安』，飽滯而令睡眠不佳。」最後一家人都要戒口及用藥調理。

想為孩子消滯，潘咨遐解釋先要食得清淡，禁食生冷肥膩，尤其是較年幼的小朋友，因他們發育未健全，脾胃偏弱，同時應選擇容易消化的食物，如飯、粥、魚、蔬菜等。若孩子腹脹不適，爸媽可以順時針揉摩臍部，如未見改善則要向醫生求助。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第279期]