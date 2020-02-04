親親自然：愛護生態環境 7大原則 擁抱郊野不留痕

文︰許朝茵

2019年是麥理浩徑40周年，漁護署特別為這個盛事舉辦連場活動，當中包括和香港童軍總會合辦「麥徑營人」的環保親子露營活動，接待約60個家庭在麥理浩徑4至5段（基維爾營地）度過2日1夜，讓多個家庭享受大自然的親子時光，更可掌握在大自然「不留痕迹」（Leave no trace）的綠色守則。

原則1：做足事前準備

官文彬表示，事前先了解所去地方的位置及設備十分重要，因為可預先計劃足夠的用品，以及減少不必要的包裝，「垃圾的出現很多時是帶得太多物件，但用完後又不想帶落山，便即場棄掉」。簡化行裝既可避免製造垃圾，也可減輕背包重量。李嘉輝則指出，規劃行程可避免意外發生，保障自己安全及保護環境。

原則2：於指定地點活動

李嘉輝表示，大家要在指定營地露營，減少對草地的損害，否則草地不斷受破壞，未必可重新長出新草。另外，行山時應走已開闢的路線，不要自行開拓新路。「開闢新路可能會令野生動物如野豬等，跟着這條路行出馬路，進入市區，影響整個生態環境。」

原則3：妥善處理廢物

官文彬讚揚漁護署近年積極推廣「自己垃圾自己帶走」，郊野公園亦不再設有垃圾桶。而李嘉輝提醒，如將吃不完的食物在郊野倒掉，有可能被野豬及馬騮吃掉，「當牠們習慣了吃人工食物，很多時不願再吃生果等自然界食物，所以有時牠們會走出郊野，進入市區覓食，這就是人類影響生態，生態也會影響我們」。

原則4：保持原有風貌

李嘉輝表示，香港特色之一是生物多樣性，造就美麗的風景，但當環境受破壞，生物沒有棲息地方，生物種類便會慢慢減少，失去了多樣性的特點。

原則5：減低山火風險

如需要在戶外生火，李嘉輝叮囑要小心處理，避免引起山火。而生火也會對土地造成傷害，有可能令綠草不再生長。

原則6：尊重野生動物

官文彬強調大自然是動物的家，我們才是過客，要尊重所有動物。

原則7：為他人設想

李嘉輝提點大家，在戶外時，尤其是露營，要避免佔用大量空間，應預留地方予其他人。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]