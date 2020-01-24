本周FOCUS．採訪手記：常用八達通 養出「小花筒」

沒現鈔實物 易養成金錢疏離感

老實說，作為家長，我也讓小朋友用八達通。一來怕他們找贖有誤，二來怕找找贖贖會換來一堆沉甸甸的硬幣，但陳慧敏認為這並非理想做法。她解釋，由於沒有現鈔實物，拍卡「嘟」一聲扣10元或50元，對小朋友來說感覺不大，容易形成Money Disconnect（金錢疏離感），就算花多了也不覺「肉赤」。

家長少查消費 孩子易墮陷阱

最大問題是，很多家長下放了八達通，卻很少詳細檢查孩子的消費項目，令孩子們容易跌入消費陷阱。陳慧敏透露，經常有中小學生拿八達通去便利店購買點數卡，然後用來玩網絡遊戲，家長們大多不知情，「爸媽只是奇怪經常要增值，但又不深究原因，要經社工提點才恍然大悟」。撇開網絡成癮的問題不談，她認為，這也反映很多學童欠缺理財意識。

「三歲定八十」，若家長只是聚焦於孩子的學業成績，卻沒有認認真真做好理財教育，他朝子女縱有一張張亮麗的「沙紙」，卻欠債纍纍，那又有何值得高興呢？

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第279期]