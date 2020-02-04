【明報專訊】小小利市，大大意義，不少社會服務機構都呼籲大家捐出部分利市，在金鼠年，為自己及別人帶來祝福！
人人有利市
主辦單位：香港基督教服務處
收集日期：即日至2月20日
活動內容：捐出一封利市，金額不拘，支持該處的服務發展，幫助弱勢社群
一人一利市 關愛長者大行動
主辦單位：香港耆康老人福利會
收集日期：即日至2月21日
活動內容：幫助貧困、獨居、隱蔽或體弱長者改善生活，安享晚年
捐款詳情：www.sage.org.hk/Donate/Donateyryl.aspx
利市一封 希望滿載
主辦單位：護瞳行動
收集日期：即日起
活動內容：
每捐出$150，即可為一名尼泊爾等偏遠地區眼疾患者帶來適切和及時的眼科服務，重拾光明
捐款詳情：bit.ly/2SOW9cm
一人一利市 籌款活動
主辦單位：長者安居協會
收集日期：即日起
活動內容：每捐出$100或168利市，即可幫助一名貧困長者或有需要人士免費使用「室內平安鐘」或「隨身寶」/「平安手機」一個月
捐款詳情：bit.ly/2RdJMoK
捐利市 傳愛心
主辦單位︰香港輪椅輔助隊
收集日期︰即日起
活動內容︰支持機構翻新各式輔助器材，以保持輪椅及輔助工具良好安全運作，讓更多有需要巿民可以免費獲得暫借服務
捐款詳情︰bit.ly/2TWr3jB
鼠年一日一利市 讓歡笑重現
主辦單位︰智樂兒童遊樂協會
收集日期︰即日起
活動內容︰
支持智樂在醫院推行遊戲服務，把祝福及關懷送給住院病童
捐款詳情︰bit.ly/3aCu6TS
[Happy PaMa 教得樂 第279期]