理財之道：7歲前建理財觀 善用利市錢 不做守財奴

文︰沈雅詩

不少家長也曾問，究竟孩子年紀多大，彼此講「心」之餘，還要開始講「金」呢？香港家庭福利會理財教育中心經理陳慧敏認為，3歲是一個起步點，而英國劍橋大學的研究更指出，理財行為和習慣，7歲前便應該要建立。

辨別各種貨幣的面值、知道貨品是需要用錢買的、學習保管個人財物等，這些都是理財教育的入門內容，但陳慧敏強調，不止於此，最重要還是學習理財的態度。「態度包括明白不是每樣東西想要便要，需要有等待或付出，也要知道資源並非用之不盡。」她建議家長帶同孩子消費時，可逐步把這些觀念滲透給他們。

上繳利市錢 不是好做法

既然想小朋友學理財，那當然要有「財」可「理」，因此，陳慧敏不贊成家長要求子女把利市錢全數「上繳中央」，又或是統統存入銀行，因為這樣只是學了金錢的其中一個用途——儲蓄！「中國人傾向保守，不太鼓吹『使錢』，不少家長亦會把『使晒啲錢就無』等說話掛在口邊。這種理財觀念不一定好，遇着悲觀型的小朋友，或會令他們變得孤寒，形成守財奴的性格。其實適當的消費，可換來心靈上的滿足感，我們追求的應該是生活，而非僅僅為生存。」

利市3用途：儲蓄消費捐獻

所以，假如孩子已經是小學生，家長不妨可教他們把利市錢分作3個用途，分別是儲蓄、消費和捐獻。「三者不一定要平均分配，但應該兼備。」陳慧敏說。

先說消費，陳慧敏稱，利市錢是一個上佳機會，讓小人兒多接觸實體貨幣，「我們這代人，都習慣了使用電子貨幣，很容易形成Money Disconnect（金錢疏離感）。意思是，當購物不用實體貨幣時，便不會有肉赤的感覺，花錢亦會較豪爽，這是危險的事情」。

孩子購物 家長勿干涉

她建議家長按子女的年紀及需要，分配部分利市錢給他們直接用來購物，但在過程之中，必須尊重他們的決定，「既然錢給了孩子，他們選擇買什麼，家長也不應干涉。或許子女最終是買貴了、買錯了，甚至買了不合心意的東西而感到後悔，但這也是一個經驗，下次消費時，便會更加謹慎」。

至於儲蓄，當然是必須的，除了是積穀防饑，也有助訓練小朋友的堅毅精神，「如果孩子有一個較大的消費目標，家長不應該替他們掏腰包，而是要讓小朋友自己慢慢儲，一來是訓練延遲滿足，二來亦可鍛煉他們的耐性」。

她又提到，捐獻也是理財重要的一環，「可鼓勵孩子在新春期間捐出一些利市作慈善用途，至於捐多少封，則可按他們的意願，最重要是培養小朋友願意跟別人分享的心」。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]