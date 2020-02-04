海洋專家崔佩怡 養育珊瑚BB 重建瑰麗海底

崔佩怡（Apple）是珊瑚學院的創辦人，珊瑚BB是香港珊瑚修復計劃的一部分。她自小對海底着迷，大學時第一次目睹珊瑚生蛋，淚水在潛水鏡內湧出，珊瑚和她的生命深深聯繫，她也希望更多香港人與珊瑚的生命聯繫，因為香港的珊瑚群得來不易。

珊瑚BB可以助養，太有趣了！不過，這個助養計劃不是出錢就可以，而是要學生和參與者親手體驗珊瑚BB成長過程，他們先用特別的膠水將珊瑚BB黏到一塊磚上，每個底座有標記號碼，每周監察水質及量度珊瑚的成長等。「珊瑚BB天生會黏在地上生長，養到珊瑚 BB 黏落底座，我們通常養2年，再放回海底，這是我們的珊瑚修復計劃之一，我們會盡量上載BB的相片上網，助養者可以看到自已的珊瑚BB成長情况，讓大家和珊瑚有一份聯繫。」崔佩怡說。

助養珊瑚BB計劃 大衆齊參與

珊瑚學院是身為中文大學生命科學學院講師的崔佩怡，於2018年創辦的外展計劃，外展活動包括「養育珊瑚校園計劃」和「東平洲珊瑚生態探索之旅」（均為中大生命科學學院主辦，漁護署贊助）。說實話，海不同山，澳洲森林大火和巴西山火，全球有目共睹，但海底發生什麼事，我們未必知道，知道也未必看到，感受上差一大截。為了令人和海洋聯繫，Apple的團隊設計不同外展活動，她說：「助養珊瑚BB計劃，可以讓大眾參與海底珊瑚的修復過程，BB落了水後，你會記掛着個B今年身處的水質怎樣了，你會記掛着海，會疼它們。」助養珊瑚其實是個溫情滿溢的「凑B」計劃。

這個小麥膚色、眼大大兼笑容燦爛的80後，說自己是土生土長香港人，沒有混血，不過，有時在交通工具上也會被東南亞人士誤為同鄉，打招呼傾偈。她的開朗可能是來自海洋吧！「我真的太愛潛水了，也愛水底攝影。我愛上研究珊瑚這條路很平坦，自細爸媽就帶我去釣魚浮潛，哥哥也影響了我，他的興趣是海洋生態，我就一直跟着他走這條路！我們一起看了很多海洋紀錄片，尤其是看到珊瑚生蛋，我說太奇妙了，將來一定要親眼看珊瑚是怎麼繁殖的！所以讀碩士時我就義無反顧選擇研究培育珊瑚生蛋。」她走上海洋生態研究這條路，笑說是因為有哥哥讀IT撐家，父母鼓勵她愛念什麼就讀什麼。

珊瑚生蛋如何奇妙，能吸引小小Apple一見傾情？「珊瑚繁殖是自然界的大事件，珊瑚一年得一次時間生蛋，不如我給你看片……」過去10多年她都很迷潛水，拍下很多照片，但她批評自己有一個缺點，就是太迷海洋，放假也是在看學術的書，潛水總是不離研究。「我很幸運，我的老師伍澤𢉼教授（中文大學李福善海洋科學研究中心研究副教授），也是我的啟蒙老師，他很着重落地（貼地），一定要出海看看什麼事，你雖然可以請人去海底取一個DNA回來，坐在實驗室研究一年，但你就和海洋生態脫離了關係。」有次，她在水底見到黑珊瑚大量死去，死去時骨是黑色的，一根一根黑骨在水中飄，她在想，這環境是否有毒。後來經過量度和研究，發現5米水深以下的黑珊瑚都是因水質污染而死去。

初次睹珊瑚繁殖 感動流淚

她真是天生的珊瑚迷， 看她滿臉笑容解釋珊瑚生蛋的影片，原來她第一次看到珊瑚生蛋時，就感動得流淚，淚水在潛水鏡後湧出。「你看，這是否很奇妙！」記者看到珊瑚蟲（一般珊瑚是由許多珊瑚蟲組成的群體，每個珊瑚蟲具有杯形骨胳）釋出很多小蛋（配子束，egg -sperm bundle），真像去了太空看漫天星斗，所以每次當Apple去珊瑚繁殖講座或教學，大家看到配子束都很興奮，但她說，亦有同學仔覺得好核突，說好似擠暗瘡。Apple說：「珊瑚繁殖分為兩部分，第一部分是有性繁殖，第二部分是無性繁殖（成熟的珊瑚能釋放配子束作有性繁殖，發育成為珊瑚蟲後能以出芽方式無性繁殖）。配子束裏裝好了卵和精子，同一個珊瑚是不可以交配，海洋很大，配子束要去找另一塊珊瑚，那是百萬中無一，茫茫大海，時間也很重要，若同一個品種，只有你生蛋就沒有機會繁殖了。」還有，蝴蝶魚、蟹等都很喜歡吃珊瑚卵 ：「我們看着牠們大口大口吃，只能說，這就是大自然！」

珊瑚卵和精子在水中相遇後，會發育為胚胎，受精幾天後就會變成細細粒的珊瑚幼蟲。Apple說，這就來到珊瑚的第二部分無性繁殖，落地生根：「珊瑚幼蟲不會游水，黏在地上是幼蟲一世最大的決定，黏了後，就會轉變身體形態，有觸手，身體組織內亦有蟲黃藻。」蟲黃藻為珊瑚提供食物和能量，並賦予珊瑚特有的顏色，和珊瑚是一種共生關係，然後珊瑚蟲經過無性繁殖，由一個變兩個，出芽生殖，用這方法讓自己長大。

果核螺、長刺海膽 噬走珊瑚生命

大部分香港人也知道大堡礁的珊瑚近年有近半死亡，但大家可能不知道香港的珊瑚情况如何？大堡礁珊瑚主要是被棘冠海星「吃」掉了 ，香港的海底也有很多珊瑚死掉，而我們完全看不見。香港亦有長刺海膽「吃」珊瑚，也有許多其他環境的問題，這是為什麼Apple和伍教授的團隊，推行「珊瑚修復」計劃的原因。

Apple小時候就領教過被長刺海膽刺股的滋味：「那次我和家人去浮潛，見到一條小魚游入石隙，我就浮去石隙坐在石上拍攝那小魚，一坐下去，屁股好痛、好痹，阿哥拖我回岸邊，發現泳褲和屁股上都是長刺海膽的刺。」她說，造成長刺海膽愈來愈多的問題，可能是現在牠們的天敵少了，也可能環境偏向更適合牠們生長。果核螺會吃珊瑚表面的珊瑚蟲，讓珊瑚露出骨骼，長出海藻，那便會引來長刺海膽把珊瑚吃掉，在2007年這兩種生物便為海下灣的珊瑚群落帶來大災難。

說完了那麼多珊瑚的故事，但讀者搞清珊瑚是什麼生物了嗎？是植物還是動物？原來珊瑚是具有碳酸鈣或骨針的刺細胞動物（刺胞動物門，Cnidaria），是水母和海葵等動物的近親！問珊瑚博士，為什麼香港沒有大堡礁，只有珊瑚群落？「香港的珊瑚真是得來不易。珊瑚是長在熱帶的，但香港冬天海水可凍至13℃，人家珊瑚一年長很高，我們一年平均才長1厘米，經年累月，一來要捱這個凍，二是香港水濁，人家珊瑚長在深水，我們為了爭取陽光，長在較淺水，可以說，香港的珊瑚群落是比較tough的珊瑚，我們要欣賞香港所有的！」

■給香港的話

「我希望透過『珊瑚學院』環境教育活動，讓大眾和學生認識香港珊瑚及海洋生態，與大海連結，愛上它進而保護它。新一年，在日常生活習慣中做一些小改變，以行動實踐保育。保護海洋，每人都可以出一分力。」

■Profile

崔佩怡（Apple）

80後，香港珊瑚專家，珊瑚學院創辦人，中文大學生命科學學院講師。自2008年開始在香港研究珊瑚，包括珊瑚成長初階段研究、幼苗入添量調查，以及利用有性繁殖培育珊瑚等復育工作。2018年創立珊瑚學院，以外展計劃為宗旨，舉辦不同活動，建立香港人與珊瑚之間的聯繫，包括與漁護署合作的「育養珊瑚校園計劃」，邀請本地學校參與珊瑚養殖及監察行動，透過親身體驗培育珊瑚BB，再放回香港海底作珊瑚修復計劃。熱愛潛水，2000至2014年間累積700次潛水經驗。

文：朱一心

編輯：劉家睿

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