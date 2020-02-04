知多啲：孖樹「連體」 泥膽大更難搬

受西沙路擴闊工程影響，新鴻基地產與金門建築有限公司在2019年11月移植一棵細葉榕孖樹，耗時9個月籌備。約17米高的孖樹估計已屹立在西沙路旁約半世紀，有村民憶述於1970年代，附近一帶未有地方作投票站時，政府曾在孖樹旁疊起2個貨櫃作投票站之用。就是次移植細葉榕孖樹提供意見的註冊樹藝師，香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠表示，由於村民對孖樹甚有感情，因此決定保留及移植孖樹，但移植過程殊不容易。

她解釋，孖樹有兩主幹，根部交錯盤纏，猶如連體嬰，增加移植難度，一旦其中一棵於移植過程中墜下，會連帶另一棵樹同時墜下。她指出，在搬移樹木至新地點時，泥膽同時包裹孖樹，搖晃幅度較單棵樹木高。

詹志勇表示，孖樹的枝幹相連，管束相通，能互相傳遞營養，移植孖樹的難度主要視乎兩棵樹木主幹之間的距離。他指出，如果兩棵主幹之間的距離遠，移樹人員需加大泥膽尺寸，以同時照顧好兩邊樹根，預計孖樹泥膽尺寸較單樹泥膽大一倍半，令搬運困難程度大增。

小盒監察傾斜幅度免倒塌

在是次的移樹方案中，科技產品亦派上用場。細看細葉榕孖樹，會發現樹幹上放置一個灰色小盒。趙紹惠解釋，那是樹木傾斜傳感器，能即時記錄及傳送樹木的搖擺幅度數據，可成預警機制，在樹木倒塌前，讓移樹者及早防護。

早於2014年，趙紹惠聯同中大系統工程與工程管理學系教授組成研究團隊，開發相關系統，24小時監察樹木的數據。她表示，根據外國數據，樹木傾斜度如超過2度，便會出現倒塌危機，香港情况或有不同，但傳感器如持續收到傾斜度改變的數據，亦可即時通報監察部門，方便樹藝師及專家到場跟進。

她表示，工程人員吊移細葉榕孖樹時，現場人員亦可即時查看傳感器的數據，確保搬運過程順利，「這次是遙距控制氣墊車運送孖樹，一旦轉彎轉得不好，管理樹木的人員可即時網上查看孖樹傾斜角度及數據。如果數據顯示沒問題，那可繼續搬運。若數據顯示出了問題，工作人員就要暫時停止搬運，看看是否有泥膽跌出來，或繩綁得不好，致樹木傾斜」。