大樹搬家如施手術 一步錯命危

有熟悉樹木的學者表示，移植大樹猶如一場大手術，當中以剪根及養根兩大步驟最為關鍵及困難，移植時間前後可長達1年；假如工程公司忽略了其中一個步驟，沒有做齊工夫，「手術」隨時失敗！

搬家費達百萬 準備1年

大樹不會走，也不會跑。倘要離開發芽之初的泥土，移至新土落地生根，必須靠人力協助。有「樹博士」之稱、香港教育大學社會科學系研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇說：「移樹，對一棵樹來說，是非常大的手術。」

手術之大，見於價錢，亦見於準備時間。詹志勇表示，一般而言，移樹價錢約數十萬至數百萬元，如移植的樹木屬於大樹，費用多以百萬元計。為了讓樹木搬遷後重新生長扎根，工程人員會為樹木預備「泥膽」來包裹樹根，大樹的泥膽至少長約8米。

移樹價格高昂，是由於搬樹過程牽涉不少工程，樹木專家及結構工程專家需合作商量移樹方案。詹志勇表示，搬移部分體積巨大的樹木時，不但需動用2架逾百噸重的吊機，也需先在路面不平及硬度不足的地上鋪混凝土，以支撐吊機來承托大樹重量，否則吊機車輪或會令路面下陷。除了以上工序，工程人員正式吊移大樹前，需約1年時間來修剪及養活新根。

切根養根最難 預留時間復元

樹木根部四散，緊抓泥土，一旦要移植新地，處理樹根最考搬樹者的工夫。根據發展局的移植樹木指引，樹根需要分階段修剪，讓根部形成一個大小合適的泥膽，工程人員在兩次修剪之間，需預留最少1個月時間，讓根部重新生長。

詹志勇表示，在移樹手術中，以剪根及養根兩大步驟最為關鍵及困難，當中修剪樹根工作需分5個階段，依序修剪樹木的左方、右方、前方、後方及底部樹根，如樹木體積巨大，底根或需分開兩次修剪。他續稱，修剪底根時，需先在泥膽周邊預留空間，用上鋼管樁（Pipe Pile），橫向切入泥中，割斷根部；倘若泥中有沙石，每日只能切入1至2條鋼管樁，慢慢鑿開石粒，過程動輒數星期時間。

修剪樹根後，工程人員需預留時間，讓樹木復元。然而，靜待樹木休養時，工程人員並非空等或沒事可做。詹志勇舉例稱，假設泥膽的長度及闊度約為8米，需預備一個10米乘10米的鋼箱，用以承載泥膽，並在鋼箱多餘的隙縫間播下優質新泥，以及在原有泥膽澆下生根水。他形容此做法為雙重方法，刺激樹木長出新根，吸收水分及營養，大大提高樹木移植後的存活率。但他指出，由於這做法的程序繁複，增加了成本，現行工程公司甚少採用這方法，「以香港的移樹個案計，100個案中，有99個案都無留坑落新泥，養新根」。

過分修剪樹冠 傷口易腐爛

對於樹木來說，搬家猶如接受一場大手術，其中一步驟稍有出錯，不但影響樹木健康，甚至令樹木的性命危在旦夕。

詹志勇表示，現時政府沒有強制監管工程公司的搬樹過程，亦缺乏強制指引，部分工程公司因而偷工減料，出現不少搬樹亂象，其中一個極端例子是在吊移大樹的前一天方「臨急抱佛腳」修剪所有樹根，令樹木缺乏復元時間，即要搬至新土。

另一亂象為部分工程公司過分修剪樹冠，他指出部分工程人員誤以為樹木失去樹根後，需修剪大量枝葉，以免樹木的營養盡失，殊不知此舉弄巧反拙，「樹冠被人剷光了頭，還要來做什麼？樹木被大量剪口後，傷口容易腐爛，不要談有無機會復元，而是要關心樹木幾時會爛死」。他強調：「大家要留意，搬樹是非常之大的手術，如果不想辦法幫『病人』，『病人』情况會變得非常不妥的。」

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

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